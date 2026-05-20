Xin giúp người đàn ông kiệt quệ vì 6 năm chạy thận

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng; trước đây là xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), hình ảnh anh Nguyễn Phước Sơn (42 tuổi) khiến người nhìn cảm thấy xót xa: hai cánh tay chi chít những khối u, cục nổi lên do di chứng của việc lấy ven chạy thận suốt thời gian dài. Ở độ tuổi đáng lẽ là trụ cột vững chãi của gia đình, anh trông già hơn cả chục tuổi, bế tắc vì bệnh tật.

Những lúc không có tiền chạy thận, anh Nguyễn Phước Sơn đành nằm nhà chịu đựng cơn đau hành hạ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhớ lại những ngày đầu phát bệnh, anh Sơn mệt mỏi kể: "Ban đầu tôi chỉ thấy người đau nhức, khó chịu. Nghĩ chắc do làm việc nặng nên không để ý. Nhưng khi vào TP.HCM khám thì bác sĩ kết luận tôi bị suy thận mãn tính. Nghe tin mà như sét đánh ngang tai". Từ đó, hành trình sống còn của anh gắn liền với những buổi chạy thận kéo dài suốt 6 năm qua tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Đó là những ngày tháng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. "Có những lúc không có tiền, tôi đành nằm nhà, chịu đau chứ không dám đi chạy thận. Nghĩ đến vợ con, tôi đau lòng lắm. Tôi chỉ mong có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống để còn có thể ở bên gia đình thêm chút nữa. Nhiều lúc nhìn người thân vất vả, vay mượn khắp nơi vì mình, tôi cảm thấy bản thân như một gánh nặng, lòng áy náy khôn nguôi. Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao", anh Sơn nghẹn ngào.

Mẹ anh Sơn hỗ trợ anh ăn cơm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Sơn và chị Võ Thị Nga kết hôn năm 2013. Một năm sau, niềm hạnh phúc vỡ òa khi con trai đầu lòng chào đời, rồi tiếp đó là cô con gái nhỏ. Những tưởng mái ấm nhỏ sẽ đầy ắp tiếng cười, nhưng biến cố bệnh tật đã khiến mọi thứ đảo lộn... Suốt 6 năm chạy thận, cơ thể anh Sơn dần suy kiệt, không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng kinh tế, từ viện phí, thuốc men đến việc nuôi dạy 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học đổ dồn lên vai chị Nga. Chị làm đủ mọi việc, ai thuê gì làm nấy, nhưng số tiền ít ỏi đó không thể "gánh" nổi chi phí điều trị tốn kém hằng tuần.

Hiện tại, chi phí cho mỗi lần chạy thận là gánh nặng khổng lồ đối với gia đình anh. Những khoản nợ vay mượn đã chồng chất, không còn khả năng xoay xở. "Lúc mới phát bệnh, gia đình còn cố gắng vay mượn khắp nơi để lo chạy chữa cho anh. Nhưng suốt 6 năm ròng lấy bệnh viện làm nhà, tiền bạc giờ đã cạn kiệt. Có lúc nhìn chồng đau mà không có tiền đưa đi chạy thận, tôi chỉ biết khóc", chị Nga nức nở.