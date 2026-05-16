Xe buýt bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên phố Hà Nội

Nguyễn Trường
16/05/2026 11:34 GMT+7

Một chiếc xe buýt đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam, Hà Nội) thì bốc cháy, khiến nhiều người trên xe vội tháo chạy ra bên ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ ngày 16.5, chiếc xe buýt đang lưu thông qua trên phố Lý Thường Kiệt (gần số nhà 30 Lý Thường Kiệt) thì bất ngờ xuất hiện khói đen kèm ngọn lửa bùng phát.

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên phố - Ảnh 1.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lý Thường Kiệt

ẢNH: KHẮC HIẾU

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức dừng xe giữa lòng đường, mở cửa để hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhiều người dân xung quanh cũng lập tức dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Đồng thời, khu vực xảy ra vụ việc cũng lập tức được phong tỏa để đảm bảo công tác chữa cháy. Sau ít phút triển khai vòi rồng phun nước, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, nhiều bộ phận xe buýt bị thiêu rụi, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. Sự cố khiến hành khách và người đi đường bị một phen hoảng sợ.

Một lãnh đạo UBND P.Cửa Nam cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người. "Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ bị cháy ở phía sau. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo P.Cửa Nam nói.

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội ghi nhận một số vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên đường phố. Cụ thể, ngày 9.5, xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì đi Cầu Giấy, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Trước đó, chiều 29.4, ô tô 5 chỗ chạy ở Vành đai 3 trên cao (phía trên hồ Linh Đàm) theo hướng đi cầu Thanh Trì bất ngờ dừng phía làn khẩn cấp rồi bốc cháy. Cả 2 vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến người tham gia giao thông qua khu vực đám cháy di chuyển khó khăn.

Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong

Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại nhà dân ở xã Quốc Oai (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong bên trong.

