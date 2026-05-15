Thời sự

Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong

Trần Cường
15/05/2026 09:41 GMT+7

Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại nhà dân ở xã Quốc Oai (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong bên trong.

Sáng 15.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân, xảy ra tại xóm 10, thôn Phượng Cách 3 (xã Quốc Oai, Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 ngày 15.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân có địa chỉ kể trên, đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 và 29 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) xuất 3 xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong

Lực lượng chức năng tới hiện trường tổ chức chữa cháy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội trong ca trực trung tâm cũng xuất 2 xe chỉ huy tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo Công an Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng 2 tầng, có diện tích khoảng 120 m2/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng của ngôi nhà có diện tích khoảng 20 m2.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn. Đồng thời, qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Hiện trường xảy ra cháy

Hiện trường xảy ra cháy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cạnh đó, lực lượng chữa cháy được chỉ đạo triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Khoảng 2 giờ 5 ngày 15.5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà lân cận.

Công an Hà Nội cho hay, quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân đã tử vong bên trong.

