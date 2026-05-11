Nhà hàng Volume Club tan hoang sau vụ cháy lớn

Đình Huy - Trần Cường
11/05/2026 19:25 GMT+7

Vụ cháy lớn vào trưa 11.5 đã thiêu rụi nhiều hạng mục trong nhà Volume Club, lực lượng cảnh sát PCCC đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa để phun nước vào trong dập lửa.

Khoảng 10 giờ 15 ngày 11.5, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc ra từ bên trong nhà hàng Volume Club tại số 10 Phú Mỹ (P.Từ Liêm, Hà Nội). Ít phút sau, khói đen nhanh chóng bao trùm tòa nhà và bốc cao cả trăm mét cùng nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp

Phát hiện đám cháy, người dân tri hô dập lửa, đồng thời thông báo cơ quan chức năng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Hà Nội điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ

Ngoài các chiến sĩ công an, xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng được huy động

Tuy nhiên, do bên trong nhà hàng này có nhiều mút xốp cách âm cùng nhiều đồ vật dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy

Các chiến sĩ PCCC dùng bọt chữa cháy chuyên dụng, cần vươn chữa cháy và vật dụng hỗ trợ để phá các biển, bảng, cửa nhà hàng. Qua đó, phun bọt chữa cháy vào bên trong ngôi nhà để khống chế ngọn lửa

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường hiếu kỳ đến theo dõi vụ hỏa hoạn. Theo một nhân chứng cho biết, nhà hàng này hoạt động về đêm nên ban ngày đóng cửa, nhiều nhân viên vẫn ngủ. Khi phát hiện có khói, nhân viên đã phá cửa phía sau để thoát ra ngoài

Thời tiết oi bức cùng với ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến lực lượng chức năng làm việc vất vả

Khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến khoảng gần 14 giờ, lực lượng chức năng vẫn phun nước để phòng lửa bùng phát trở lại

Sau đám cháy, mặt tiền nhà hàng bị cháy đen, những miếng tôn, khung sắt và nhiều hạng mục bên trong biến dạng

Theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, quán Volume Club trước đây kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng đã chuyển sang kinh doanh cà phê, nhà hàng ăn uống từ năm 2022. Giấy phép kinh doanh của nhà hàng này do UBND Q.Nam Từ Liêm cũ cấp cho ông Vũ Mạnh C. (quê Tuyên Quang) và bà Phan Thị Ư. (quê Ninh Bình)

