Phát hiện 1 người chết trong vụ cháy nhà hàng Volume Club

Ngày 11.5, Công an Hà Nội đã phát thông tin về vụ cháy nhà hàng Volume Club tại số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ (P.Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo đó, khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà hàng trên, đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện, cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT, Công an P.Từ Liêm, chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ và Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Theo Công an Hà Nội, cơ sở xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182 m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát.

Chiều cùng ngày, đám cháy vẫn âm ỉ khói, lực lượng công an vẫn phải phun nước để tránh ngọn lửa bùng phát ẢNH: KIẾN TRẦN

Thời điểm cảnh sát có mặt, đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Thông tin xác minh ban đầu bên trong có người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường đã chỉ đạo lực lượng dùng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên việc tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan, các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Gần 1 tiếng sau, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục dập tàn và tìm kiếm người bị nạn.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 11.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong đám cháy, đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp cùng các lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.