Con trai bí mật tổ chức sinh nhật cho cha, hàng ngàn người lạ gửi lời chúc

Clip sinh nhật được anh Trần Tuấn Khải (27 tuổi, TP.Hà Nội), con trai ông Khanh, quay từ ngày 12.5.2025 nhân dịp cha tròn 65 tuổi. Vì muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp với đấng sinh thành, gần đây anh quyết định đăng lên mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày, clip nhận về hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lời chúc mừng sinh nhật của những người lạ.

Anh Khải rủ bạn bè bí mật tổ chức sinh nhật cho cha Ảnh: NVCC

Khi biết có nhiều người gửi lời chúc đến mình, ông Trần Tuấn Khanh chậm rãi đọc từng dòng bình luận và không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài...

Khoảnh khắc người cha bật khóc

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Khải cho biết anh mất mẹ khi mới 10 tuổi. Từ đó, ông Khanh một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, lặng lẽ chăm sóc con trai trưởng thành.

Nhìn cha mỗi ngày chịu gánh nặng tuổi tác lại ít bạn bè, ít niềm vui riêng, anh Khải quyết định rủ nhóm bạn thân của mình đến để cùng đón sinh nhật tuổi 65 bên người cha đã dành cả cuộc đời chăm lo cho anh.

Anh Khải dẫn cha và nhóm bạn đi chụp hình lưu niệm Ảnh: NVCC

"Hôm đó, mình nhắn tin trước cho nhà hàng, nhờ họ bố trí cho mình một phòng lớn. Nhưng khi bố tới thì mình nói là nhà hàng đông khách quá, chỉ còn mỗi phòng này đang trống thôi để bố không nghi ngờ", anh Khải cười kể lại.

Sau đó, nhóm bạn của anh Khải bất ngờ bước vào, mang theo bánh kem và những món quà khiến ông Khanh xúc động, rơm rớm nước mắt. "Mọi năm, ngày sinh nhật chỉ có hai bố con thôi. Đó là lần đầu tiên có nhiều bạn của Khải đến cùng chung vui nên tôi rất xúc động", ông Khanh bồi hồi nhớ lại.

Anh Vũ Minh Châu (27 tuổi, bạn thân của anh Khải 10 năm qua) cho biết anh đã đồng ý ngay khi bạn mình mở lời. "Khi Khải nhắn rủ tham gia tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bố, mình rất hào hứng. Ai cũng muốn góp mặt để cùng Khải tạo nên một kỷ niệm thật đặc biệt cho bác", anh Châu chia sẻ.

Ông Khanh xúc động khi đọc được bình luận từ những người xa lạ Ảnh: NVCC

Nhưng với anh Khải, một bữa tiệc bất ngờ dường như vẫn chưa đủ. Trong ký ức tuổi thơ, anh luôn nhớ hình ảnh cha mình lặng lẽ đứng từ xa, dõi theo con trai trong những cuộc vui. Ông Khanh dành cho con tất cả trải nghiệm, còn bản thân mình lại đứng ngoài, chưa một lần thực sự bước vào.

"Bình thường bố hay đưa mình đi chơi rồi đứng nhìn từ xa. Bố chưa bao giờ trải nghiệm ở những nơi đó cả. Nên hôm sinh nhật, mình muốn dẫn bố đi", anh Khải nói. Đó là lần đầu tiên trong đời ông Khanh được cùng con trai trải nghiệm công viên nước, trượt băng, xem xiếc…

Hình ảnh anh Khải chụp cùng cha mẹ lúc nhỏ Ảnh: NVCC

"Món quà sinh nhật lớn nhất tôi tặng vợ"

Trong quá trình nói chuyện, chúng tôi bất ngờ khi biết rằng anh Trần Tuấn Khải là con nuôi của ông Khanh và bà Luyện Trần Phương.

Bà Phương mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên không thể mang thai. Nhiều năm chạy chữa cho vợ, ông Khanh không bao giờ quên ký ức những ngày tháng vật vờ ở Bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội). Cả ông và vợ đều khao khát được ẵm bồng một đứa trẻ, cho đến khi cả hai đã bước qua tuổi tứ tuần, sau 10 năm mỏi mòn chờ đợi, họ quyết định nhận con nuôi. Khi ấy, Khải chỉ mới 2 ngày tuổi.

Cuốn album chứa hình ảnh từ nhỏ đến lớn của anh Khải được ông Khanh giữ gìn cẩn thận Ảnh: NVCC

Ông Khanh kể: "Ngày đó tôi thấy mình thật may mắn. Con trai đến với vợ chồng tôi vào đúng ngày sinh nhật của vợ. Tôi thường nói Khải là món quà sinh nhật lớn nhất tôi tặng vợ", ông Khanh nhớ lại.

Năm tháng trôi qua, vợ chồng ông Khanh yêu thương Khải hết mực. Mỗi lần con lớn thêm một chút, biết cười, biết chạy lon ton, ông Khanh lại cẩn thận chụp ảnh làm thành cuốn album.

Chính ông Khanh là người nói toàn bộ sự thật cho anh Khải biết. Chuyện bắt đầu từ một ngày anh Khải đi học về, mang theo nỗi buồn mà chẳng nói thành lời. "Bạn bè trêu chọc nó là con nuôi", ông Khanh kể. Năm đó, Khải 15 tuổi. Nghe những câu hỏi của con, ông Khanh biết mình không thể giấu sự thật này mãi được nữa. "Lúc đó nếu tôi không nói, tôi nghĩ con sẽ buồn hơn", ông Khanh chia sẻ.

Năm nào anh Khải cũng được bố mẹ tổ chức tiệc mừng sinh nhật Ảnh: NVCC

Khi biết toàn bộ sự thật, anh Khải không hề cảm thấy hụt hẫng hay tủi thân. "Mình biết ơn khi được bố mẹ nhận nuôi và cho mình một gia đình trọn vẹn", anh Khải nói.

Sau khi nói rõ toàn bộ sự thật, ông Khanh chủ động đưa con trở lại nơi ông và vợ từng đón đứa trẻ về làm con từ nhiều năm trước. Ông kiên trì dò hỏi, tìm lại người từng trao con cho mình ngày ấy. Thế nhưng, mọi dấu vết dần phai nhạt, ký ức của người năm xưa cũng không còn nguyên vẹn, khiến việc tìm lại cội nguồn của anh Khải vẫn chưa đi đến điểm kết thúc.

Ông Khanh bộc bạch: "Giờ tuổi tôi đã lớn, tôi chỉ mong nếu sau này có chuyện gì xảy ra, con vẫn có gia đình ruột thịt để nương tựa, thay vì phải một mình". Còn với anh Khải, dẫu hành trình tìm lại cội nguồn còn dang dở, nhưng điều quý giá nhất vẫn luôn hiện hữu: một gia đình đã chọn anh bằng tất cả yêu thương.