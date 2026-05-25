Chàng trai làm điều dưỡng riêng cho bà nội

Câu chuyện được chia sẻ từ một người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Chỉ vài dòng kể giản dị về chàng trai làm điều dưỡng, bài đăng nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục dành cho chàng trai.

Thức trắng đêm chăm bà

Chị Hoàng Trang (35 tuổi, quê Nghệ An) cho biết trong thời gian chăm sóc cha tại bệnh viện, chị đặc biệt ấn tượng với một chàng trai luôn túc trực bên bà nội.

Anh Nam kiên nhẫn chăm sóc bà nội

Theo lời chị Trang, cụ bà thường xuyên mất ngủ, tâm lý bất ổn nên từ khoảng 23 giờ đến gần sáng liên tục quấy khóc, đòi về nhà và vùng vẫy mạnh. Có những lúc cụ giật tay khiến kim truyền suýt tuột, người cháu phải ôm bà suốt nhiều giờ để bà bình tĩnh lại.

"Điều khiến mình nể nhất là bạn ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay tỏ ra cáu gắt dù phải thức trắng đêm. Bạn cứ nhẹ nhàng dỗ bà như chăm một em bé", chị Trang cho biết.

Hình ảnh cụ Bơ trong thời gian điều trị tại bệnh viện ẢNH: NVCC

Chị kể có lúc cụ bà liên tục la mắng, vò tóc, đánh cháu vì không còn tỉnh táo; nhưng chàng trai vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, vừa ôm vừa xoa lưng cho bà. Để bà vui hơn, anh còn nghĩ ra đủ cách chiều theo tâm trạng thất thường của bà nội. "Có lần bà đòi mua điện thoại, bạn ấy liền giả vờ bán chiếc điện thoại của mình cho bà với giá 20.000 đồng. Bà đưa 100.000 đồng thì cậu ấy còn cẩn thận trả lại tiền thừa như thật", chị Trang kể và cho biết cả phòng bệnh hôm đó ai cũng vừa thương vừa xúc động.

Người cháu trong câu chuyện là anh Cao Văn Nam (23 tuổi, quê xã Đức Châu, Nghệ An). Bà nội của anh là cụ Thái Thị Bơ (89 tuổi). Anh Nam cho biết bà bị nhiễm trùng nặng nên phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Vì tuổi cao, sức khỏe yếu và tinh thần không ổn định nên việc chăm sóc bà khá vất vả, đặc biệt vào ban đêm.

Gia đình có nhiều người thay phiên túc trực nhưng anh Nam chủ động nhận chăm bà vào ca đêm để mọi người có thời gian nghỉ ngơi. "Mình nghĩ bà đã lớn tuổi rồi, lúc đau ốm không thể kiểm soát được cảm xúc nên mình không thấy phiền, ngược lại càng thương bà hơn", anh Nam chia sẻ.

Người cháu hiếu thảo

Để có thêm thời gian chăm sóc bà, anh Nam tranh thủ sắp xếp công việc sớm rồi vào viện. Hiện anh làm nghề bán kính dạo, cuộc sống còn nhiều vất vả khi đã có vợ và hai con nhỏ. Dù vậy với anh, việc chăm sóc bà nội là điều quan trọng nhất lúc này.

Gia đình nhỏ của anh Nam

Theo lời anh Nam, ông nội mất khi cha anh còn nhỏ. Một mình cụ Bơ tần tảo buôn bán, nuôi các con trưởng thành trong nhiều năm khó khăn. Chính vì hiểu những hy sinh ấy nên khi bà tuổi cao, anh chỉ mong có thể ở bên chăm sóc và bù đắp cho bà nhiều hơn. "Bà cực cả đời rồi, giờ chỉ mong bà khỏe mạnh và vui vẻ với con cháu", anh Nam bộc bạch.

May mắn là sau thời gian điều trị, sức khỏe cụ Bơ hiện đã ổn định và được xuất viện về nhà. Anh Nam cho biết bản thân bất ngờ khi hình ảnh chăm bà được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. "Mình chỉ nghĩ đơn giản đó là bà nội mình nên phải chăm thôi. Mình cũng cảm ơn mọi người đã gửi lời động viên và chúc sức khỏe cho bà", anh nói.

Chị Lê Thị Trang, vợ anh Nam, hiện làm công việc phục vụ rạp cưới. Theo chị, anh Nam là người sống tình cảm, luôn nhẹ nhàng với bà nội cũng như chăm sóc các con chu đáo. "Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhìn cách chồng đối xử với bà, mình thấy rất ấm lòng. Mình hy vọng nếu mọi người có gặp chồng bán kính ngoài đường sẽ mua ủng hộ để anh có động lực đi làm, kiếm tiền mua sữa cho các con", chị Trang chia sẻ.

Người vợ trẻ cho biết điều chị trân trọng nhất ở chồng là sự tử tế âm thầm trong cách anh đối xử với người thân mỗi ngày.