Hưng Yên: Khởi tố 2 quản lý, 6 nhân viên bar ‘Hồng Lâu Các’ bán ‘bóng cười’

Trần Cường
27/05/2026 18:08 GMT+7

Nhằm thu lợi bất chính, Sơn và Quyên là quản lý bar 'Hồng Lâu Các' ở xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) đã chỉ đạo nhân viên bán 'bóng cười' cho khách sử dụng. Nhóm này bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm.

Ngày 27.5, Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho biết, công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 quản lý và 6 nhân viên của cơ sở kinh doanh "Hồng Lâu Các" về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, nhận phản ánh về việc "Hồng Lâu Các" nằm trong Khu đô thị VinHome Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) lợi dụng việc kinh doanh quán bar để bán "bóng cười" (khí N2O), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với công an địa bàn kiểm tra và phát hiện tại bàn VIP 8 của cơ sở có một số người đang sử dụng chất cấm này.

Bước đầu, cảnh sát xác định vào đêm 13, rạng sáng 14.5, lợi dụng kinh doanh quán bar, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thị Ngọc Quyên đã chỉ đạo 6 nhân viên phục vụ tại cơ sở bán 12 bình "khí cười", bơm vào bóng bay cho khách và một số nhân viên sử dụng. Quyên và Sơn đã thu lời bất chính hơn 50 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, cảnh sát còn xác định Sơn, Quyên cùng các nhân viên đã nhiều lần bán "bóng cười" cho khách đến quán bar, nhằm thu lời bất chính.

Theo Viện KSND tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, tình trạng buôn bán và sử dụng trái phép "bóng cười" tại các quán bar, karaoke, quán giải trí đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, shisha và bóng cười, nhưng vì lợi nhuận nhiều cơ sở kinh doanh trong đó có cơ sở kinh doanh "Hồng Lâu Các" vẫn cố tình vi phạm.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ về tác hại của việc sử dụng "bóng cười" để tự bảo vệ sức khỏe. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, tố giác các cơ sở, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán "bóng cười" trái phép.

Nữ tài xế phớt lờ hiệu lệnh CSGT, hút bóng cười ngay trên ô tô

Một nữ tài xế vừa bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt gần 40 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe và phớt lờ hiệu lệnh của CSGT, thậm chí sử dụng 'bóng cười' khi đã bị dừng xe kiểm tra.

