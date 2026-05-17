Hải Đăng Doo lên tiếng về nghi vấn dùng bóng cười sau 11 ngày im lặng

Thạch Anh
17/05/2026 21:13 GMT+7

Liên quan đến nghi vấn sử dụng bóng cười, Hải Đăng Doo vừa có bài đăng lên tiếng phủ nhận, sau 11 ngày im lặng.

Sau 11 ngày im lặng trước ồn ào, Hải Đăng Doo vừa có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về vụ việc. Nam ca sĩ cho biết những ngày qua, anh dành thời gian để bình tâm suy nghĩ. Giọng ca 10X gửi lời xin lỗi đến gia đình, đến công ty, các cộng sự và cả những chương trình, những đối tác bị ảnh hưởng vì vụ việc của mình.

Phản hồi của Hải Đăng Doo

Cũng trong bài viết, Hải Đăng Doo gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh quyết định bảo vệ mình và đăng bài viết này. "Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy áy náy nhất chính là đã làm những người yêu thương mình thất vọng, buồn lòng và phải chịu nhiều tổn thương vì những điều không đáng có”, nam ca sĩ chia sẻ.

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000. Anh hoạt động trong vai trò ca sĩ, cũng là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội

Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán, sử dụng bóng cười, đồng thời không có mối liên hệ hay quen biết chủ tài khoản P.T.N được nhắc đến trong thời gian qua. Anh cho biết bản thân sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người này đối với mình.

Theo Hải Đăng Doo, thời điểm vướng ồn ào, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn được cho là của anh được lan truyền. Nam ca sĩ mong mọi người nhìn nhận và kiểm chứng thông tin, vì cho rằng có nhiều nội dung không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc. Hải Đăng Doo chia sẻ điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của anh cũng như những người liên quan.

Về pháp lý liên quan đến vụ ồn ào, Hải Đăng Doo nhờ đến Công ty Luật TNHH OPIC và cộng sự giải quyết theo ủy quyền.

Trước đó, chương trình Sao nhập ngũ từng ẩn hình ảnh của nam ca sĩ 10X giữa ồn ào

Cuối bài viết, Hải Đăng Doo tiếp tục gửi lời xin lỗi vì đã làm cho những người yêu thương mình phải thất vọng. Anh cho biết sẽ tiếp tục sửa đổi bản thân để có một phiên bản tốt hơn trong thời gian tới.

Trong thư cảnh báo pháp lý từ công ty luật mà Hải Đăng Doo ủy quyền, đơn vị này chia sẻ việc quy kết Hải Đăng Doo sử dụng chất cấm hay gái gọi là hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín. Đơn vị này yêu cầu cá nhân, tổ chức có hành vi nêu trên gỡ bỏ, xóa bỏ các hình ảnh, bài viết, clip và bình luận mang tính chất quy chụp, xuyên tạc đến nam ca sĩ; chấm dứt hành vi chia sẻ, phát tán các thông tin sai sự thật khi chưa được kiểm chứng khách quan hay kết luận bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đầu tháng 5 này, một đoạn clip ngắn chưa được xác minh nguồn gốc do tài khoản Facebook mang tên P.T.N đăng tải khiến mạng xã hội xôn xao với nghi vấn Hải Đăng Doo sử dụng bóng cười. Phía luật sư của Hải Đăng Doo cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các nghệ sĩ sử dụng chất cấm, bóng cười hay bị cơ quan chức năng xử lý, hình ảnh của các ca sĩ vẫn tiếp tục bị nhiều tài khoản mạng xã hội cắt ghép, suy diễn và liên hệ với các vụ việc hình sự khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín cá nhân. Đại diện pháp lý của Hải Đăng Doo cho biết những thông tin sai lệch này đã khiến các nghệ sĩ đối mặt làn sóng chỉ trích, tẩy chay trên mạng xã hội, đồng thời phải tạm dừng tham gia một số chương trình âm nhạc lớn như Sao nhập ngũ Concert, Say hi rực rỡ..., kéo theo thiệt hại đáng kể về hình ảnh và kinh tế.

