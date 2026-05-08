'Sao nhập ngũ' ẩn hình ảnh của Hải Đăng Doo giữa lùm xùm

Hôm 7.5, Hải Đăng Doo là cái tên gây xôn xao trên mạng xã hội vì vướng phải lùm xùm đời tư. Theo hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến giọng ca sinh năm 2000 được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của mọi người dành cho nhân vật này giữa lúc anh bị nhắc tên trong một tin đồn không tích cực.

Cùng thời điểm, dân mạng phát hiện hình ảnh của Hải Đăng Doo từng được đăng tải trên trang của Sao nhập ngũ “biến mất”. Trước đó, giọng ca 26 tuổi được giới thiệu là một trong những sao Việt góp mặt trong chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 9.5 tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Có ý kiến cho rằng đây là động thái quyết liệt của ban tổ chức khi anh vướng phải ồn ào.

Ồn ào đời tư của ca sĩ Hải Đăng Doo được nhiều người quan tâm Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, phía ban tổ chức xác nhận thông tin ẩn hình ảnh Hải Đăng Doo trên trang chủ của Sao nhập ngũ. Đơn vị này cho biết sẽ có thông báo phản hồi với khán giả về quyết định này.

Hải Đăng Doo từng là thành viên của Sao nhập ngũ 2025. Còn nhớ trong tập phát sóng đầu tiên, nam ca sĩ cho biết trong suốt 1 năm trước đó, anh gần như không tham gia các hoạt động thể chất như tập gym, bơi… Tuy nhiên khi nhận được lời mời, anh chủ động xin dời lịch tháo đinh ở tay để cùng trải nghiệm với mọi người trong chương trình thực tế này. Hải Đăng Doo nói: “Mình sẽ không có nhiều cơ hội để tham gia một môi trường như thế này”.

Hải Đăng Doo là ai?

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, từng là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, sở hữu hơn 3,2 triệu lượt theo dõi. Thời gian qua, anh hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, góp mặt trong các chương trình như Trời sinh một cặp, Anh trai “say hi”. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 2000 còn trình làng các dự án mới, đồng thời kết hợp với một số đồng nghiệp song chưa tạo được nhiều tiếng vang.

Liên quan đến lùm xùm, hiện tại Hải Đăng Doo hiện chưa có chia sẻ chính thức trên trang cá nhân. Thời điểm này, nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của anh để lại những bình luận trái chiều.