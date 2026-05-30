'Phát sốt' clip người bà giản dị ở TP.HCM cầm xấp sổ đỏ chia đều cho 10 cháu nội ngoại

Clip ghi lại khoảnh khắc người bà giản dị cầm xấp sổ đỏ lần lượt trao cho các cháu trong sự chứng kiến của cả gia đình. Cha mẹ các cháu cũng có mặt để cùng chia sẻ niềm vui khi con nhận món quà ý nghĩa từ ông bà.



Mỗi khi một người cháu tiến lên nhận sổ đỏ, bà đều ân cần dặn dò bằng những lời yêu thương, tình cảm. Sau khi trao quà, các cháu cùng ông bà xếp hàng chụp ảnh lưu niệm, không khí gia đình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Bà Kiều chia sổ đỏ cho các cháu ẢNH: NVCC

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình thương ông bà dành cho con cháu, đồng thời bất ngờ với món quà giá trị mà các cháu nhận được. Nhiều cư dân mạng còn hài hước nhận mình là "đứa cháu thất lạc", mong có cơ hội được nhận món quà đặc biệt như vậy.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lê Ánh Lài (38 tuổi, ở phường Phú Mỹ, TP.HCM) cho biết người cầm xấp sổ đỏ trao cho các cháu là mẹ chồng chị, bà Nguyễn Thị Kiều (65 tuổi).

Clip bà Kiều chia sổ đỏ cho các cháu đạt nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Bà Kiều có 5 người con gồm 3 gái, 2 trai và hiện có 10 người cháu. Tất cả các cháu đều được bà trao sổ đỏ. Khối tài sản này gồm nhà và đất nằm quanh khu vực phường Phú Mỹ. Ông bà đã lớn tuổi nên muốn sớm trao lại tài sản cho con cháu làm vốn, có chỗ ổn định cuộc sống.

Các cháu đều được vợ chồng bà Kiều tặng tài sản ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng để gây dựng được khối tài sản làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu như hiện tại, vợ chồng bà Kiều đã trải qua nhiều năm vất vả buôn bán, tích góp. Bà Kiều kinh doanh tạp hóa, đồng thời có nhiều dãy phòng trọ cho thuê. Thời còn trẻ, sau khi dành dụm được chút vốn, ông bà tiếp tục mua thêm đất đai, nhà cửa. Người xuất hiện trong clip cũng là người đồng hành cùng bà gây dựng cơ nghiệp gia đình.

"Trước khi trao sổ đỏ cho các cháu, cả gia đình đã ngồi lại trò chuyện và thống nhất với nhau trong không khí vui vẻ. Mọi người đều hạnh phúc, hài lòng với món quà mà ông bà dành tặng. Tôi cũng dặn các con đây là tài sản quý giá nên phải biết trân trọng và giữ gìn cẩn thận", chị Lài chia sẻ.

Ngoài phần tài sản đã cho các cháu, ông bà vẫn có tài sản riêng để an tâm tuổi già. Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng bà Kiều vẫn khỏe mạnh, duy trì công việc hằng ngày thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.

"Ba mẹ chồng tôi là những người sống tình cảm, luôn yêu thương con cháu vô điều kiện. Sự chăm chỉ, chịu khó của ông bà cũng là tấm gương để con cháu noi theo", chị Lài nói.

Bà Kiều tâm sự, với bà thì cháu nội hay cháu ngoại đều là máu mủ ruột thịt nên được yêu thương, quan tâm như nhau và ai cũng có phần xứng đáng.