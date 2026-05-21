TP.HCM thúc cấp sổ đỏ 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỉ

Sau cuộc họp nghe báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Sở Tài chính mau chóng trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và đàm phán phụ lục hợp đồng BT về quỹ đất thanh toán cho dự án.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm việc xây dựng 8 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh Và Bà Bướm với khẩu độ từ 20m - 160m ẢNH: HOA AN

Đây là căn cứ mang tính chất quyết định để ngân hàng BIDV và nhà đầu tư sớm hoàn thành công tác giải ngân, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Sở Tài chính cũng được yêu cầu khẩn trương thực hiện chủ trì, phối hợp các Sở ngành và các đơn vị liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tham mưu, đề xuất triển khai công việc cụ thể của các Sở ngành, đơn vị liên quan và thực hiện theo dõi tiến độ công việc. Toàn bộ các đầu việc trên phải được tổng hợp và báo cáo UBND TP.HCM trước 30.5.

Song song, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất, cấp Sổ đỏ đối với 3 khu đất đã giao cho các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nam trước 30.5.

Theo quyết định được UBND TP.HCM ban hành ngày 11.3, khu đất thứ nhất nằm tại số 232 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, có diện tích hơn 17.573 m², được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long. Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt cuối năm 2025, khu đất này sẽ được phát triển thành dự án chung cư.

Khu đất thứ hai có diện tích khoảng 3.474 m² tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới, được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long. Trong đó, khoảng 3.100 m² được quy hoạch xây dựng chung cư với thời hạn sử dụng đất 50 năm. Phần diện tích còn lại nằm trong quy hoạch giao thông và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, chủ đầu tư sẽ bàn giao phần diện tích này lại cho cơ quan quản lý nhà nước.

Khu đất thứ ba là lô C8A thuộc Khu A, phường Tân Mỹ, có diện tích 5.500 m², được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khoảng 5.450 m² được sử dụng để xây dựng chung cư trong thời hạn 50 năm, phần diện tích còn lại dành cho giao thông và cũng sẽ được bàn giao lại cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thiện hạ tầng.

Ngoài ra, các yếu tố cản trở tới thi công ngoài công trường của dự án cũng được lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương phối hợp cùng sở, ban ngành xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước 30.5.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) là công trình quy mô lớn nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Sau thời gian dài đình trệ, dự án đã được tái khởi động ngày 2.2 vừa qua. Đến nay, tiến độ tổng thể đã đạt khoảng 94%. Các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, dự án đang tập trung vào giai đoạn hoàn thiện phần việc còn lại, kiểm tra - hiệu chỉnh - kết nối, chạy thử theo quy trình và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, mục tiêu hoàn thành chậm nhất vào 31.12 năm nay.