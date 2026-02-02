TP.HCM chính thức tái khởi động hệ thống cống ngăn triều chống ngập 10.000 tỉ

Quyết tâm hoàn thành trong năm nay

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) là công trình quy mô lớn nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư vận hành thử nghiệm cống Bến Nghé, mô phỏng hoạt động cống ngăn triều và bơm thoát nước khi có nguy cơ ngập ẢNH: H.K

Được khởi công từ năm 2016 và đã hoàn thành khoảng 92% khối lượng công việc, song, công trường chống ngập "khổng lồ" đã bị đình trệ từ năm 2020 do các vướng mắc pháp lý liên quan hình thức thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Sau các chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ tới UBND TP.HCM, dự án đã được tổ chức rà soát tổng thể, đánh giá hiện trạng từng hạng mục để làm cơ sở triển khai tiếp. Đến nay, tiến độ tổng thể đã đạt khoảng 94%. Các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, dự án đang tập trung vào giai đoạn hoàn thiện phần việc còn lại, kiểm tra - hiệu chỉnh - kết nối, chạy thử theo quy trình và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trungnam Group - nhà đầu tư dự án, nhấn mạnh điều kiện tiên quết để dự án “về đích” trong năm 2026 nằm ở sự chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện của UBND TP.HCM đối với việc tổ chức hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh nghĩa vụ thanh toán cho dự án, trọng tâm là thanh toán đất, bố trí quỹ đất bổ sung thanh toán cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trungnam Group - cam kết huy động mọi nguồn lực đưa dự án về đích trong năm nay ẢNH: HK

Bên cạnh mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay, lãnh đạo Trungnam Group cũng bày tỏ mong muốn UBND TP xem xét đề xuất cho phép doanh nghiệp tham gia vận hành dự án trong 5 năm, nhằm bảo đảm giai đoạn đầu vận hành được liên tục, an toàn, tối ưu quy trình điều tiết, đào tạo - chuyển giao nhân sự vận hành và kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, Trung Nam đề xuất tăng thời hạn bảo hành/đồng hành kỹ thuật tương ứng, trên cơ sở thỏa thuận chi tiết với các cơ quan chuyên môn của thành phố và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, để tăng “độ tin cậy vận hành” và giảm rủi ro gián đoạn trong giai đoạn đầu khai thác.

"Với tinh thần trách nhiệm cao, sau thời gian phối hợp và cơ bản giải quyết được một số vướng mắc trong công tác thanh toán, Trungnam Group đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp các đơn vị nhà thầu liên quan thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh để ngày hôm nay tái vận hành công trình cống Bến Nghé và tổng tái khởi động dự án ngăn triều TP.HCM. Chúng tôi cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, duy trì tổ chức thi công liên tục, tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa dự án vào vận hành đồng bộ, ổn định" - ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm việc xây dựng 8 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh Và Bà Bướm với khẩu độ từ 20m - 160m ẢNH: HOA AN

Tiếp tục nghiên cứu triển khai giai đoạn 2

Trực tiếp chứng kiến quá trình vận hành thử nghiệm cống Bến Nghé, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường bày tỏ rất mừng khi dự án đã có thể tái khởi động. Công trình triển khai trong nhiều năm, quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau khi được Chính phủ ban hành Nghị quyết đặc thù, cùng sự đồng hành quyết liệt của UBND TP và chủ đầu tư, các điểm nghẽn chính của dự án cơ bản đã được tháo gỡ.

Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chúc mừng dự án chính thức tái khởi động sau nhiều năm vướng mắc ẢNH: HK

Theo lãnh đạo UBND TP, hiện nay, tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND TP phê duyệt vào tháng 11.2025, kiểm toán nhà nước đang tiếp tục kiểm toán lại và thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh sau khi có ý kiến của kiểm toán nhà nước. Cùng thời điểm, phụ lục hợp đồng của dự án cũng đã được ký kết, làm cơ sở cho chủ đầu tư tái khởi động dự án trong tháng 12.2025, khởi động lại cống Bến Nghé cũng như các hạng mục nhà điều hành của toàn bộ hệ thống.

Sự kiện ngày hôm nay là kết quả sản phẩm đầu tiên trong khoảng 2 tháng vừa qua kể từ khi chính thức khởi động lại công trình. Đây là nỗ lực hết sức tích cực của chủ đầu tư cũng như các Sở, ngành, địa phương. UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục giao đất, đàm phán hợp đồng tín dụng huy động lại vốn, đồng thời thu hồi nhanh các mặt bằng trong thời gian giãn cách bị tái lấn chiếm để nhà đầu tư tiếp tục triển khai hoàn thiện công trình.

Song song, thành phố cam kết hỗ trợ các thủ tục trong quá trình nghiệm thu, vận hành hoặc giao cho nhà đầu tư tiếp tục vận hành hiệu quả, đảm bảo tối đa hiệu quả dự án trong thời gian tới.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát ngập úng do triều cường, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu ẢNH: HOA AN

"Dự án này đến thời điểm hiện nay hoàn toàn đủ điều kiện tái thi công, đảm bảo cam kết của nhà đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay. Các hạng mục nào hoàn thành trước, hoàn thành xong sẽ đưa vào khai thác vận hành trước. Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo rà soát để thực hiện giai đoạn 2 của dự án, mở rộng theo đúng quy hoạch của thành phố, đảm bảo phát huy đồng bộ hiệu quả của công trình cũng như đảm bảo chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững cho thành phố" - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Hệ thống cống ngăn triều tại TP.HCM dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và hoạt động từ 2027. Ngoài tác dụng chống ngập, hệ thống còn có thể giúp giảm xâm nhập mặn, nếu có thêm công trình, kịch bản vận hành phụ trợ đồng bộ.