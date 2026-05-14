Nữ diễn viên Mild Lapassalan: Nàng dâu hào môn giữa bê bối gia tộc Singha

Cận cảnh nhan sắc rạng rỡ của Mild Lapassalan Ảnh: Thairath

Tâm điểm của sự việc bắt nguồn từ những chia sẻ gây chấn động của Psi Scott - nhà hoạt động bảo tồn biển nổi tiếng tại Thái Lan. Thành viên của gia tộc Singha đã công khai nhắc lại những tổn thương tâm lý trong quá khứ, đồng thời đề cập đến các mâu thuẫn nội bộ kéo dài trong gia đình. Giữa lúc câu chuyện thu hút sự chú ý, cái tên Mild Lapassalan cũng bất ngờ bị kéo vào do cô là vợ của Pai Sunit Scott, anh ruột của Psi Scott.

Từ "hot girl mạng" đời đầu đến ngôi sao màn ảnh

Sinh năm 1994, tên thật là Wiraporn, Mild Lapassalan từng là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều dự án như Tuổi nổi loạn (Hormones), U-Prince Series hay 46 Days. Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, cô được biết đến như một trong những "hot girl mạng" thế hệ đầu tại Thái Lan nhờ ngoại hình sáng và nụ cười đặc trưng.

Bước vào showbiz từ thời trung học sau khi tham gia cuộc thi U-Tip Freshy, Mild nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất. Không chỉ dừng ở hình ảnh "hot girl mạng", cô tiếp tục theo học ngành sản xuất phim tại Đại học Rangsit để phát triển sự nghiệp một cách bài bản.

Từ vai diễn đầu tay trong bộ phim Nong Mai Rai Borisut phát trên Channel 3, nữ diễn viên dần xây dựng chỗ đứng riêng trong làng giải trí Thái Lan. Trước khi kết hôn với người thừa kế gia tộc Singha, cô đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sự nghiệp ổn định.

Theo Thairath, Mild Lapassalan và Pai Sunit Scott có khoảng 7 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai gần như không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Tháng 2.2024, Pai Sunit cầu hôn bạn gái sau chuyến leo núi tại Chile. Đến cuối năm 2025, đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng tại khách sạn Dusit Thani với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và giải trí Thái Lan.

Sau khi kết hôn, Mild Lapassalan vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng kín tiếng hơn về đời tư. Cô nhiều lần chia sẻ rằng bản thân ưu tiên sự riêng tư và muốn giữ cuộc sống gia đình tránh xa những ồn ào không cần thiết.

Mild Lapassalan từng là gương mặt đình đám của loạt phim truyền hình Thái Lan trước khi bước chân vào hào môn Ảnh: Thairath

Động thái đáng chú ý giữa ồn ào gia tộc Singha

Khi tranh cãi liên quan đến gia tộc Singha bùng nổ, Mild Lapassalan nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến. Nhiều ý kiến liên tục tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên để yêu cầu cô lên tiếng về những phát ngôn từ phía Psi Scott.

Tuy nhiên, thay vì giữ im lặng hoàn toàn, nữ diễn viên đã có động thái phản hồi gián tiếp bằng việc chia sẻ video phát biểu của chồng.

Không dừng ở đó, Mild Lapassalan còn công khai một số giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế tài sản của gia đình nhằm làm rõ các tranh cãi đang xuất hiện trên mạng xã hội. Nữ diễn viên khẳng định mọi thông tin cô chia sẻ đều có căn cứ pháp lý, đồng thời cho biết phía gia đình đang làm việc với luật sư để xử lý những nội dung bị cho là xúc phạm hoặc sai sự thật.

Từ hình ảnh một "hot girl mạng" nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, Mild Lapassalan hiện xuất hiện trong vai trò khác: thành viên của một gia tộc kinh doanh quyền lực bậc nhất Thái Lan, giữa lúc những mâu thuẫn nội bộ đang trở thành đề tài gây chú ý trên truyền thông và mạng xã hội.