Cô dâu trang trí lễ đính hôn phong cách Doraemon gây chú ý vì quá dễ thương

Mang Doraemon vào lễ đính hôn

Trong lễ đính hôn mới đây, cô dâu Nguyễn Thị Lan Duy (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã “thổi hồn” tuổi thơ vào ngày trọng đại theo phong cách Doraemon với gam màu xanh, trắng chủ đạo. Từ cổng chào, phông nền đến khu check-in đều được thiết kế đồng bộ, nổi bật với hình ảnh chú mèo máy Doraemon.

Cô dâu trang trí lễ đính hôn theo phong cách Doraemon ẢNH: NVCC

Lan Duy cho biết ý tưởng trang trí lễ đính hôn theo phong cách Doraemon đã được cô ấp ủ từ rất lâu. Từ nhỏ, cô đã yêu thích nhân vật mèo máy đáng yêu này, xem đó như một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu.

Không gian được trang trí dễ thương, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng ẢNH: NVCC

“Nhân vật mèo ú Doraemon là cả bầu trời tuổi thơ của mình và bao bạn trẻ khác. Có lẽ ai cũng từng đọc, từng xem và ao ước mình có được một người bạn như vậy. Khi lớn lên, mình vẫn thích xem Doraemon vì những tập phim mang lại sự vui vẻ, giúp mình thoải mái hơn, giảm stress sau ngày dài học tập, làm việc, đồng thời cũng rút ra được nhiều bài học ý nghĩa”, cô dâu chia sẻ.

Phông nền chụp ảnh được trang trí vô cùng dễ thương ẢNH: NVCC

Từ tình cảm đặc biệt đó, Lan Duy quyết định đưa hình ảnh Doraemon vào lễ đính hôn của mình như một cách lưu giữ kỷ niệm. Không gian buổi lễ được thiết kế theo tone xanh, trắng đặc trưng, đồng bộ từ cổng chào, phông nền chụp ảnh cho đến khu vực check-in. Các chi tiết trang trí đều xoay quanh hình ảnh chú mèo máy Doraemon.

Lan Duy cho biết Doraemon là nhân vật hoạt hình mà cô rất yêu thích ẢNH: NVCC

Để hiện thực hóa ý tưởng, cô dâu đã chủ động tìm hiểu và tham khảo nhiều mẫu trang trí trên mạng xã hội trước khi trao đổi với đơn vị thi công. Trong toàn bộ không gian, khu vực khiến Lan Duy thích nhất là phần phông nền chụp ảnh. Theo cô, đây là nơi hội tụ đầy đủ yếu tố từ màu sắc đến hình ảnh, mang lại cảm giác siêu dễ thương cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi check-in.

Dung hòa sở thích cá nhân và sự trang nghiêm truyền thống

Dù lựa chọn phong cách theo sở thích cá nhân, Lan Duy cho biết cô vẫn đặc biệt chú trọng đến yếu tố truyền thống trong lễ đính hôn. Khi chia sẻ ý tưởng với gia đình hai bên, cô nhận được sự ủng hộ.

Sở thích của cô dâu được chồng và gia đình ủng hộ ẢNH: NVCC

“Khi mình chia sẻ ý tưởng này với gia đình hai bên thì mọi người không có ý kiến gì. Ba mẹ vui vẻ để mình làm theo sở thích vì đời người chỉ có một lần. Việc trang trí như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự trang nghiêm ở bàn thờ ông bà, vì khu vực này mình vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Hình ảnh Doraemon chỉ xuất hiện ở cổng, phông nền chụp hình hay nhãn dán trên chai nước để mọi người check-in”, cô dâu cho biết.

Chính sự phân chia rõ ràng giữa không gian sáng tạo và khu vực nghi lễ đã giúp buổi đính hôn vừa mang màu sắc trẻ trung, vừa đảm bảo tính trang nghiêm cần thiết. Điều này cũng góp phần giúp gia đình hai bên yên tâm, đồng thuận với ý tưởng của cô dâu.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ gia đình, buổi lễ còn khiến khách mời thích thú. Theo Lan Duy, nhiều người, đặc biệt hơn là những khách lớn tuổi, cũng bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Doraemon.

Lan Duy chia sẻ thêm rằng cô không ngờ những hình ảnh từ lễ đính hôn của mình lại nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. “Mình chỉ nghĩ đơn giản đây là ngày trọng đại nên muốn làm những gì đẹp và ý nghĩa theo sở thích của bản thân. Không nghĩ lại được nhiều người quan tâm như vậy. Mình cũng mong mọi người xem và hoan hỉ đón nhận những hình ảnh dễ thương này”, cô bộc bạch.

Về phía chú rể Nguyễn Xuân Trinh (35 tuổi), anh cho biết luôn ủng hộ mọi mong muốn, sở thích của vợ. “Được làm điều cô ấy thích, cô ấy vui thì tôi cũng vui”, anh chia sẻ.

Là khách mời tham dự và là bạn của cô dâu, Phan Thị Như Hảo (26 tuổi, ngụ Tây Ninh), cho biết đây là lần đầu tiên dự một lễ đính hôn được trang trí theo phong cách hoạt hình. “Vì cô dâu rất thích Doraemon nên đã mang nhân vật này vào ngày trọng đại của mình. Tham dự một buổi tiệc như vậy, mình thấy vừa lạ vừa rất dễ thương. Không chỉ riêng mình mà hầu như mọi khách mời hôm đó ai cũng rất thích thú”, Hảo nói.