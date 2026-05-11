Tranh cãi câu chuyện: Mặc đồ ngủ, đồ công nhân để... đi đám cưới

Có những bạn trẻ mặc đồ "độc lạ" đi đám cưới ẢNH: THANH NAM

Mặc đồ "độc lạ" đi đám cưới

Những bộ đồ bảo hộ lao động xanh lè, đồ ngủ, áo in logo bia… đang xuất hiện khá nhiều trong các đám cưới của người trẻ. Đặng Thị Bảo Yến (26 tuổi, làm việc tại 1014 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết ngày 9.5 khi đi đám cưới bạn thân đã khá bất ngờ khi thấy một nhóm người trẻ mặc đồng phục công nhân màu xanh cũng đến tham gia. Giữa khung cưới sang trọng với hoa trắng, váy cưới tinh khôi, nhóm khách mời xuất hiện như… vừa tan ca công trình.

Nguyễn Quang Viên (28 tuổi, ngụ ở xã Đông Sơn, Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết từng cùng nhóm bạn mặc đồ thun, áo có in hình lon bia để đi đám cưới.

Theo Viên, ý tưởng xuất phát từ việc muốn tạo sự vui vẻ. "Thật ra trước khi mặc như vậy, chúng tôi cũng hỏi ý cô dâu chú rể rồi. Tân nương và tân lang đã cười không ngớt khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện. Chúng tôi không cố tình gây sốc. Chỉ muốn ngày cưới của bạn có thêm kỷ niệm", Viên nói.

"Lên đồ" rất lạ để đi đám cưới ẢNH: QUANG VIÊN

Tương tự, Lê Quốc Dũng (25 tuổi, ngụ ở xã Bình Đại, Vĩnh Long; trước là xã Bình Thới, H.Bình Đại, Bến Tre) cho biết từng cùng 8 người bạn thân mặc nguyên đồ ngủ đến đám cưới. Khi chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu chú rể, có người cầm bảng "không say là không về", người tạo dáng "khó đỡ" trước cổng cưới, khiến không khí giống một buổi họp lớp hơn là lễ cưới truyền thống.

Theo Dũng, một bộ phận người trẻ hiện nay xem đám cưới không chỉ là nghi thức mà còn là dịp thể hiện cá tính, tình bạn và ký ức. "Ngày xưa mọi người đi cưới thường chỉ mặc đẹp rồi ăn tiệc. Còn như chúng tôi bây giờ thích tạo dấu ấn riêng", Dũng nói.

Xu hướng mặc đồ "độc lạ" đi đám cưới thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Đỗ Việt Quân (27 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì cho rằng cảm thấy thích thú vì những bộ đồ ấy có thể giúp tạo ra những tiếng cười không ngớt.

Tuy nhiên, không phải màn "lên đồ" độc lạ nào cũng nhận được sự đồng tình. Lê Thị Nguyệt Vân (26 tuổi, làm việc tại đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Tân Định, Q.1), nói: "Việc mặc đồ quá hài hước đi đám cưới dễ khiến buổi lễ trở nên lộn xộn, làm lu mờ nhân vật chính".

Vân kể từng khó chịu khi tham dự đám cưới của em họ. "Một nhóm bạn của chú rể mặc nguyên đồ như siêu nhân, vào sân khấu nhảy rất lâu. Khách lớn tuổi nhìn mà ngại giùm. Đám cưới đang xúc động thành ra giống gameshow", Vân nhớ lại.

Theo Vân, vui là điều cần thiết nhưng phải phù hợp không gian. "Đám cưới đâu chỉ có bạn bè đồng trang lứa. Còn có bố mẹ, họ hàng, người lớn tuổi. Nếu ăn mặc quá khác biệt hoặc làm trò quá mức dễ phản cảm", Vân nêu quan điểm.

Anh Đỗ Nguyễn Hoàng Lâm (31 tuổi, làm việc ở 21 đường Trưng Trắc B, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) nói: "Đi đám cưới vẫn nên có sự tinh tế tối thiểu. Không phải thích gì mặc nấy".

Nhiều nhóm bạn rủ nhau diện đồ "độc lạ" đi đám cưới ẢNH: THANH NAM

Sáng tạo cần có giới hạn?

Nhiều wedding planner (hay còn gọi là người tổ chức đám cưới, là những chuyên gia giúp các cặp đôi lên kế hoạch và hiện thực hóa ngày trọng đại của họ một cách hoàn hảo) cho biết thời gian gần đây, các đám cưới xuất hiện khá nhiều ý tưởng phá cách: hội bạn mặc đồ công nhân, đồ thể thao, hóa trang nhân vật hoạt hình, thậm chí đồng phục đi biển.

Anh Vũ Hoàng Minh (32 tuổi), chủ thương hiệu April Studio, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận) cho biết từng hỗ trợ những đám cưới mà nhóm khách mặc áo in ảnh lon bia hay đồ ngủ. "Không khí đám cưới rất vui. Nhưng cũng có trường hợp khách mời tự ý làm trò quá đà liên tục khiến gia đình lớn tuổi không hài lòng", anh Minh nói.

Theo anh Nguyễn Thế Vương (33 tuổi, chủ thương hiệu Ánh Tuyết Bridal, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.11, Q.Bình Thạnh), cũng là một wedding planner, mạng xã hội góp phần khiến nhiều người muốn mặc đồ "độc lạ" đến đám cưới.

Có những người trẻ cũng thừa nhận việc mặc đồ độc lạ đi cưới hiện nay chịu ảnh hưởng lớn từ TikTok, Facebook.

Trần Thảo Nhi (29 tuổi, ngụ ở hẻm 243 Chu Văn An, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh) nói: "Thấy trên mạng có nhiều clip hội bạn mặc đồ hài đi cưới được viral (chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội) nên tôi cũng làm theo".

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6) cho rằng gen Z lớn lên cùng mạng xã hội, nơi cá tính cá nhân được đề cao. Họ không muốn mình hòa lẫn trong đám đông nên thường tìm cách tạo dấu ấn riêng trong các sự kiện.

Theo bà Minh, việc nhóm bạn cùng mặc một kiểu trang phục vui nhộn còn thể hiện nhu cầu gắn kết tập thể. "Họ muốn lưu giữ ký ức, tạo cảm xúc chung, chứng minh tình bạn thân thiết. Nếu được cô dâu chú rể đồng thuận thì đây có thể là một nét văn hóa trẻ trung tích cực", bà Minh nói.

Tuy nhiên, bà Minh cho rằng mọi sự sáng tạo đều cần giới hạn. "Đám cưới vẫn là sự kiện mang tính nghi lễ và cảm xúc gia đình. Nếu khách mời biến mình trở thành trung tâm, gây khó chịu hoặc làm lu mờ nhân vật chính thì sự vui vẻ đã đi quá giới hạn", bà Minh nhấn mạnh.

"Lên đồ" như những nhân viên cây xăng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chuyên gia tâm lý Vương Thị Thục Loan, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), kỹ năng quan trọng nhất khi tham dự đám cưới là sự tinh tế.

"Cần hiểu rằng tự do thể hiện không đồng nghĩa với bỏ qua bối cảnh văn hóa và cảm xúc của người khác", bà Loan nói.

Theo bà Loan, trước đây đám cưới thường đề cao sự nghiêm túc, chuẩn mực. Nhưng hiện nay, yếu tố trải nghiệm, cảm xúc và giải trí được chú trọng hơn. "Nhưng sự thay đổi nào cũng cần cân bằng. Đám cưới không phải sân khấu cá nhân của khách mời. Nó vẫn là sự kiện gia đình, có nhiều thế hệ tham dự. Vì vậy cần giữ sự chừng mực nhất định", bà Loan chia sẻ.

Anh Đỗ Đức Mạnh (37 tuổi, ngụ ở chung cư Lê Thành, P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho rằng để đi đám cưới bạn bè nên mặc lịch sự, gọn gàng, phù hợp với không gian tiệc và tránh "lấn át" cô dâu, chú rể.

