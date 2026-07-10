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Đời sống Gia đình

Chàng trai Việt nên duyên cùng cô gái Trung Quốc: Đám cưới không đặt nặng sính lễ

Dương Lan
Dương Lan
Chàng trai Việt và cô gái Trung Quốc chọn tổ chức đám cưới tại Hà Nội với sự ủng hộ của hai bên gia đình, không đặt nặng sính lễ hay các nghi thức cầu kỳ.

Anh Nguyễn Gia Hoàng có vợ là chị Hao Sijia (quốc tịch Trung Quốc), cả hai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Năm 2023, chị Hao Sijia sang Việt Nam du lịch, cặp đôi có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Trước đó, họ nói chuyện qua mạng xã hội sau khi quen biết nhau thông qua một người bạn chung. 

Đám cưới ý nghĩa, ấm áp

Cả hai có khá nhiều điểm tương đồng về tính cách, phong cách sống cũng như công việc. Họ nhanh chóng xác định mối quan hệ và trải qua thời gian tìm hiểu và quyết định nên duyên vợ chồng vào năm tháng 3.2025.

"Thời điểm cô ấy phải về Trung Quốc tiếp tục công việc, tụi mình có trải nghiệm cảm giác yêu xa. Vì quá yêu và nhớ nhung nên cả hai nhận ra phải làm gì đó để có thể gần nhau. Vì vậy, tụi mình đã xây dựng một kênh TikTok chung chia sẻ cuộc sống của cả hai. Ngay sau khi "chốt đơn", cô ấy bay sang Việt Nam và ở lại đến hiện tại", anh Hoàng chia sẻ.

Anh Hoàng cho hay bản thân cũng bất ngờ vì chưa một lần trong đời nghĩ sẽ kết hôn với người nước ngoài. Gia đình cũng chung suy nghĩ với anh nhưng sau đó họ nhiệt tình đón nhận và ủng hộ.

Nhà trai đứng ra tổ chức đám cưới ở Việt Nam còn gia đình chị Hao Sijia bay từ Trung Quốc và Singapore sang tham dự. Điều khác biệt trong đám cưới của anh Hoàng là không tổ chức đám hỏi hay về nhà gái ở Trung Quốc. Hai bên gia đình đã ngồi lại nói chuyện và thống nhất đám cưới không cần phải quá cầu kỳ để tránh sự mệt mỏi và tốn kém.

Chàng trai Việt Nam cưới vợ Trung Quốc: Thực hư tốn kém sính lễ, tiền thách cưới - Ảnh 2.

Cô dâu, chú rể trong vòng tay yêu thương của gia đình

ẢNH: NVCC

"Để mọi thứ diễn ra đơn giản nhưng vẫn trọn vẹn, tụi mình tổ chức một lần ở Việt Nam. Mình cũng nghe nhiều người đồn thổi rằng phong tục cưới hỏi ở Trung Quốc tốn kém, nhiều sính lễ… nhưng thực tế không hẳn vậy. Quy mô và chi phí tổ chức phụ thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm của từng gia đình. Có gia đình thích hoành tráng, trong khi người lại thích đơn giản, kín đáo và gia đình mình đã chọn phương án thuận tiện nhất cho cả hai bên", anh Hoàng bày tỏ.

Chàng trai Việt Nam cưới vợ Trung Quốc: Thực hư tốn kém sính lễ, tiền thách cưới - Ảnh 3.

Cô dâu người Trung Quốc và chú rể người Việt Nam trong ngày hạnh phúc

ẢNH: NVCC

Hiện vợ chồng anh Hoàng đã có một cậu con trai kháu khỉnh, tên thân mật ở nhà là Leo. Với anh Hoàng, vợ là người có cá tính mạnh, đôi khi hơi nóng tính nhưng sâu bên trong lại rất dịu hiền và sống tình cảm. Dù bận rộn với công việc, cô ấy vẫn luôn chu đáo, tần tảo và dành nhiều tâm huyết cho gia đình, con cái. Khi quyết định sang Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, chị Hao Sijia cũng có không ít bỡ ngỡ. Anh Hoàng luôn ở bên để vợ không thấy đơn độc, đưa đi khám phá nhiều nơi, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và làm quen với cuộc sống nơi đây.

"Đến bây giờ, điều khiến mình hạnh phúc nhất là Việt Nam không còn chỉ là nơi để sinh sống mà thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô ấy", người chồng bày tỏ.

Vợ chồng thấu hiểu

Chị Hao Sijia cho biết, lớn lên trong một gia đình gốc Hoa tại Singapore, chị luôn được định hướng sẽ lấy một người có nền văn hóa tương đồng. Khi giới thiệu anh Hoàng với gia đình, mọi người rất lo lắng. Qua thời gian, chị nhận ra anh Hoàng luôn tính đến chuyện lâu dài, điều mà trong tiếng Trung gọi là "kàopǔ" (đáng tin cậy và vững chắc). 

Đám cưới Việt Nam khiến chị bất ngờ bởi những nghi thức truyền thống, không khí náo nhiệt cùng sự hiếu khách, ấm áp của gia đình chồng. Lần đầu đến Việt Nam, chị bất ngờ với giao thông đông đúc, văn hóa đi lại khác biệt và mất khá nhiều thời gian để làm quen với hương vị nước mắm, rau sống trong ẩm thực Việt.

"Tôi vốn quen ăn xì dầu và dầu hào phải mất nhiều thời gian để thích nghi với đặc trưng nhiều chanh, ớt với các món ở Việt Nam. Ngoài ra, ở Việt Nam hàng xóm quan tâm nhau như người thân, người bán hàng rong chào hỏi chân thành và sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi bị lạc đường. Sự ấm áp đó đã giúp tôi hòa nhập dễ dàng hơn khi ở Việt Nam", người vợ chia sẻ.

Chàng trai Việt Nam cưới vợ Trung Quốc: Thực hư tốn kém sính lễ, tiền thách cưới - Ảnh 5.

Ảnh cưới của anh Hoàng và chị Hao Sijia

ẢNH:

Với chị Hao Sijia, chồng là người hài hước, thông minh. Anh Hoàng có tài làm chị bật cười ngay sau một cuộc cãi vã nảy lửa, họ hiếm khi giận nhau lâu vì anh ấy thường pha trò để cả hai kết thúc bằng tiếng cười.

"Điều mình yêu nhất là anh ấy thường chỉ ra những hành động bốc đồng của vợ. Anh ấy quan tâm đến mình, chấp nhận những tính cách chưa hoàn hảo và dạy mình sự kiên nhẫn, cái nhìn thấu đáo. Chồng luôn cân bằng sự bồn chồn của mình bằng sự ổn định, thoải mái của anh ấy, đó là tất cả những gì mình cần", người vợ Trung Quốc nói.

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