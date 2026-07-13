Khách Tây chắp tay cảm ơn chủ quán Việt sau bữa ăn, hôm sau còn quay lại

Theo đoạn clip, trong suốt bữa ăn, nhóm khách Tây liên tục mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự hài lòng trước hương vị các món Việt. Sau khi dùng bữa, họ còn chắp tay gửi lời cảm ơn. Đáp lại, chủ quán nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui trước sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm du khách.



Khách Tây cảm ơn chủ quán Việt sau khi thưởng thức món ngon ẢNH: NVCC

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho rằng ẩm thực là một trong những lý do khiến du khách quốc tế có ấn tượng đẹp khi đến Việt Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Bùi Dương Nam (30 tuổi, ở đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cho biết cách đây ít ngày nhóm du khách đến từ Ba Lan đã ghé quán ăn dùng bữa. Mọi người gọi bún chả, phở bò và miến xào hải sản để thưởng thức sau khi xem đánh giá chất lượng món ăn, phong cách phục vụ của quán trên mạng xã hội.

Clip khách Tây chắp tay cảm ơn chủ quán Việt

"Suốt bữa ăn, mọi người liên tục xuýt xoa, thường xuyên trao đổi về hương vị của từng món. Sau đó, họ bất ngờ tiến lại gần mẹ mình và quỳ xuống, chắp tay bày tỏ sự cảm ơn. Vì họ thấy hài lòng với các món nên muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đầu bếp chính", anh Dương Nam chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngày hôm sau cả nhóm quay lại mua bánh mì và dẫn thêm khoảng 10 người khác tiếp tục đến ăn tối. Họ đến đặc khu Cát Hải du lịch và lưu trú trong khoảng 3 ngày trước khi tham quan những địa điểm khác.

Quán của anh Nam thường phục vụ du khách nước ngoài ẢNH: NVCC

Anh Dương Nam cho biết quán ăn gia đình đã hoạt động khoảng 3 năm. Anh cùng mẹ là bà Viên Thị Tường (57 tuổi) trực tiếp đứng bếp, chế biến các món ăn phục vụ thực khách. Trước đây, gia đình tận dụng khu vực bãi giữ xe và vỉa hè để bán bánh mì, trái cây. Nhờ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, anh quyết định thuê thêm mặt bằng, mở quán ăn với quy mô bài bản hơn. Theo anh Nam, từ khoảng cuối tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, quán chủ yếu đón khách quốc tế. Để thuận tiện trong việc phục vụ, các thành viên trong gia đình đều giao tiếp với thực khách bằng tiếng Anh.

Giá bánh mì tại quán của anh Nam dao động từ 30.000 – 60.000 đồng, các món chính khác được bán với giá khoảng 90.000 đồng. Vào mùa cao điểm, quán có thể bán khoảng 200 - 250 ổ bánh mì mỗi ngày.

Nhiều du khách nước ngoài hài lòng với ẩm thực Việt ẢNH: NVCC

"Được thực khách ủng hộ và giới thiệu bạn bè, người quen đến thưởng thức là một trong những niềm vui lớn nhất của gia đình. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi có thể giới thiệu các món ăn Việt Nam đến với du khách quốc tế", anh Dương Nam bày tỏ.

Cách đây không lâu, một du khách Nga sau khi dùng bữa tại quán ăn ở Đà Nẵng đã quay lại bấm chuông trước cửa quán và cúi đầu cảm ơn vì món ăn ngon, khiến nhiều người thích thú.

Quán của anh Nam mở được khoảng 3 năm nay ẢNH: NVCC

Chị Phạm Thị Yến Nhi, quản lý quán chuyên bán món Ấn Độ trên đường Chế Lan Viên, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết chiếc chuông đặt trước cửa quán kèm dòng chữ bằng tiếng Anh: "Ring bell if you like food" (Hãy rung chuông nếu bạn thích món ăn). Nhiều khách đã rung chuông nhưng hành động của du khách Nga để lại nhiều ấn tượng nhất.