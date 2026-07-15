Gia Lai thành lập doanh nghiệp trong 3 giờ

Ngày 15.7, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - vòng đối thoại địa phương tại Gia Lai.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tăng 8,21%, cao hơn mức bình quân cả nước. Tỉnh đang làm việc trực tiếp với khoảng 80 doanh nghiệp có tiềm năng dẫn dắt để tháo gỡ vướng mắc. Đáng chú ý, thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp được rút từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ. Cùng với đó, Gia Lai thành lập tổ công tác đặc biệt để tiếp nhận, xử lý nhanh các khó khăn của doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định sau hợp nhất, Gia Lai có lợi thế kết nối cao nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, tạo dư địa hình thành cực tăng trưởng mới. Địa phương cần xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết hỗ trợ Gia Lai kết nối vốn, công nghệ, thị trường và đào tạo quản trị.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp nêu kiến nghị tại diễn đàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại phiên đối thoại, đại diện doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại các khu, cụm công nghiệp… Ông Ngô Thế Long, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, thừa nhận hệ sinh thái dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ, từ suất ăn, lưu trú cho chuyên gia đến nhà ở công nhân và dịch vụ hậu cần. Doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại chỗ.

Bà Phan Thị Huyền My, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đề xuất xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi bài bản lên doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện các điều kiện về pháp lý, logistics và vận hành số để phát triển thương mại điện tử.

Còn ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai kiến nghị cần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách để nguồn lực hỗ trợ đến đúng doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Kết luận diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh đặt mục tiêu huy động khoảng 650.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong cả giai đoạn, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu kết luận diễn đàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Gia Lai vẫn còn nhiều điểm nghẽn như hạ tầng truyền tải điện, đất đai, quy hoạch vùng nguyên liệu, thiếu dự án chế biến quy mô lớn, nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp chủ động tổng hợp kiến nghị hằng tháng thay vì chờ các diễn đàn thường niên. Sau diễn đàn, toàn bộ kiến nghị sẽ được tổng hợp để UBND tỉnh Gia Lai xử lý; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được đưa vào báo cáo chung của VPSF 2026 gửi Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành.



