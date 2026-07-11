150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ đến Gia Lai kết nối du lịch

Ngày 11.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn FLC tổ chức họp báo công bố Ngày Lữ hành Việt Nam 2026.



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo công bố Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 ẢNH: HÀ NGỌC CHÍNH

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 13 - 17.8 tại tỉnh Gia Lai, là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2026, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Ngày hội được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và đối tác quốc tế; đồng thời tạo cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua chuỗi hoạt động kết nối, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến Gia Lai tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà mua quốc tế (buyers), thúc đẩy liên kết vùng, phát triển sản phẩm du lịch mới và mở rộng mạng lưới hợp tác trên thị trường quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai bùng nổ khi đón 8,7 triệu khách thu về 19.000 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự kiến, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, gồm 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước cùng đại diện các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến và kết nối doanh nghiệp như khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, Diễn đàn Lữ hành Quốc tế và tọa đàm "Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai".

Theo ban tổ chức, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort được lựa chọn là địa điểm diễn ra các hoạt động trọng điểm, gồm lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026, chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner.