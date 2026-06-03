Doanh nghiệp lữ hành kiến nghị gỡ khó nhân lực đón khách Nga đến Khánh Hòa

Ngày 3.6, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết đã gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị tổ chức buổi làm việc chuyên đề để tháo gỡ khó khăn về nhân sự phục vụ thị trường khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), trên cơ sở kiến nghị của 7 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Các doanh nghiệp này gồm ABTOURS, ANEX Việt Nam, Crystal Bay Việt Nam, Selfie Travel Vietnam, Viet One, AMEGA và Pegas Misr Việt Nam. Đây là nhóm doanh nghiệp đang vận hành phần lớn các chuyến bay charter từ Nga và các nước CIS đến Khánh Hòa, với tổng lượng khách dự kiến phục vụ giai đoạn 2026 - 2027 ước đạt 1,2 - 1,5 triệu lượt.

Lượng khách Nga và CIS đến Khánh Hòa mùa hè 2026 dự kiến vượt mức trước dịch Covid-19 ẢNH: BÁ DUY

Theo kế hoạch khai thác, lượng khách Nga và CIS đến Khánh Hòa mùa hè 2026 dự kiến vượt mức trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, số lượng hướng dẫn viên tiếng Nga được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế tại địa phương còn hạn chế so với tốc độ tăng trưởng khách, trong khi nhu cầu hỗ trợ giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh ngày càng lớn. Theo các doanh nghiệp, đây đã trở thành khó khăn chung của toàn thị trường.

Từ thực tế đó, các doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu cơ chế cho phép đăng ký nhân sự hỗ trợ ngôn ngữ, chăm sóc khách hàng quốc tế và trưởng nhóm hỗ trợ khách quốc tế, nhằm hỗ trợ giao tiếp và xử lý tình huống trong thời gian khách lưu trú.

Các nhân sự này không thay thế vai trò hướng dẫn viên du lịch Việt Nam và không thực hiện hoạt động thuộc nghiệp vụ hướng dẫn theo quy định pháp luật. Các doanh nghiệp cũng đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng nhận có thời hạn; đồng thời cam kết quản lý, bảo lãnh, đăng ký danh sách và báo cáo định kỳ. Cơ chế được đề xuất thí điểm trong giai đoạn cao điểm 2026 - 2027.

"Quy mô 1,2 - 1,5 triệu lượt khách dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027 cho thấy nhu cầu về nguồn nhân lực tiếng Nga và cơ chế hỗ trợ vận hành phù hợp đã trở thành đòi hỏi của toàn thị trường. Hiệp hội mong các cơ quan chức năng sớm có phản hồi để doanh nghiệp có thể hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững", ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, chia sẻ.

Khách Nga tại Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 27.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, doanh nghiệp lữ hành và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để bàn giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên tiếng Nga.

Trước mắt, các đại biểu đề xuất rà soát những người từng học tập, sinh sống, làm việc tại Nga để mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Về lâu dài, cần tăng cường liên kết giữa hiệp hội, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế, chú trọng cả ngoại ngữ lẫn kỹ năng giao tiếp, văn hóa, pháp luật du lịch và xử lý tình huống.