Thiếu hướng dẫn viên ở nhiều ngoại ngữ, du lịch gặp khó

"Cung không đủ cầu" với hướng dẫn viên cho người nước ngoài

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm du lịch quốc tế BenThanh Tourist, cho biết tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên (HDV) cho nhiều loại ngoại ngữ đang là áp lực lớn của ngành du lịch trong bối cảnh khách quốc tế phục hồi mạnh. Hiện đơn vị đang phục vụ đa dạng thị trường khách quốc tế nên nhu cầu về đội ngũ HDV giỏi ngoại ngữ và có kỹ năng hướng dẫn luôn rất lớn, đặc biệt trong mùa cao điểm. Tuy nhiên, nguồn HDV các ngoại ngữ như tiếng Nga, Hàn, Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Hebrew hiện vẫn thiếu hụt đáng kể. "HDV là cầu nối giúp du khách hòa mình vào đời sống địa phương và cảm nhận sâu hơn về điểm đến. Khi thiếu đội ngũ phù hợp về ngoại ngữ, trải nghiệm của du khách chắc chắn bị ảnh hưởng. Chính rào cản ngôn ngữ khiến việc truyền tải thông tin về lịch sử, văn hóa và phong tục địa phương thiếu chiều sâu, khiến hành trình dễ trở thành kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", ông Sơn nói.

Cụ thể hơn, theo ông Nguyễn Hà Trung, Phó tổng giám đốc Vietravel, nhóm tiếng Hàn đang thiếu đáng kể do lượng khách Hàn Quốc phục hồi và tăng trưởng nhanh thời gian qua. Trong khi đó, nguồn HDV tiếng Nga lại bị đứt gãy sau nhiều năm thị trường biến động nên lực lượng có kinh nghiệm hiện không còn nhiều. Không chỉ thiếu số lượng, thị trường còn thiếu đội ngũ HDV có chuyên môn tốt, kỹ năng xử lý đoàn quốc tế và khả năng truyền tải văn hóa điểm đến.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cũng xác nhận tình trạng khan hiếm HDV ngoại ngữ không phải câu chuyện mới, nhưng đang trở nên căng thẳng hơn khi du lịch quốc tế phục hồi nhanh. Đơn vị này ghi nhận tình trạng "cung không đủ cầu" đối với nhóm nhân sự này, đặc biệt tại các điểm nóng du lịch biển như Khánh Hòa, Phú Quốc hay Đà Nẵng vào mùa cao điểm. Việc điều tiết nhân sự từ Hà Nội hay TP.HCM đến hỗ trợ chỉ là giải pháp tình thế và thực tế vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống nhân lực. Việc thiếu HDV cho nhiều ngoại ngữ đang tác động đa chiều đến hoạt động doanh nghiệp. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là chất lượng dịch vụ và năng lực đón khách. Nếu thiếu đội ngũ chuẩn nghiệp vụ và ngoại ngữ, trải nghiệm du khách sẽ giảm đáng kể, nhất là trong việc truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử và di sản VN. Ở góc độ vận hành, đây cũng là "nút thắt cổ chai" khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải giới hạn số lượng đoàn hoặc từ chối nhận thêm khách để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Thiếu HDV tiếng Nga đang trở thành câu chuyện nóng bỏng tại Khánh Hòa khi du khách nước này phục hồi mạnh sau nhiều năm gián đoạn bởi dịch Covid-19 và biến động địa chính trị. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng này là bài toán nan giải về nhân sự HDV tiếng Nga. Trước thực trạng đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cơ chế linh hoạt cho phép người nước ngoài tham gia hỗ trợ ngôn ngữ trong hoạt động du lịch. Cụ thể, những người Nga có giấy phép lao động hoặc cư trú hợp pháp tại địa phương có thể tham gia với vai trò hỗ trợ giao tiếp, phiên dịch văn hóa, chăm sóc khách hàng thay vì thực hiện đầy đủ chức năng của một HDV quốc tế.

TS Chu Khánh Linh, Phó trưởng khoa, Điều hành Khoa Du lịch Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, nhận định tình trạng thiếu HDV tiếng Nga và các ngoại ngữ khác phản ánh thực tế ngành du lịch VN đang tăng trưởng nhanh hơn tốc độ chuẩn bị nhân lực. Vấn đề của các thị trường như Nga, Hàn Quốc hay Trung Quốc không chỉ nằm ở ngoại ngữ mà còn là khả năng giao tiếp văn hóa, nắm bắt tâm lý khách và xử lý tình huống thực tế. Nhiều HDV quốc tế đã chuyển nghề sau Covid-19 nên nguồn cung hiện thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu chấp nhận cơ chế cho người nước ngoài hỗ trợ tour thì đây cũng chỉ nên là giải pháp tình thế và phải được kiểm soát rất chặt chẽ về pháp lý. Nhiều quốc gia hiện áp dụng mô hình "phiên dịch viên văn hóa" hoặc "trợ lý du lịch", trong đó HDV bản địa vẫn là người chịu trách nhiệm chính về chương trình tour và các vấn đề pháp lý, còn người bản ngữ hỗ trợ giao tiếp và chăm sóc khách.

Gốc rễ vẫn là bài toán đào tạo

Ở góc độ pháp lý, luật sư Huỳnh Quốc Nhân, Giám đốc Công ty luật TNHH Nhân, cho biết quy định hiện hành không cho phép người nước ngoài trực tiếp dẫn tour tại VN. Theo khoản 3 điều 58 luật Du lịch 2017, người hành nghề hướng dẫn du lịch bắt buộc phải có thẻ HDV. Trong khi đó, điều kiện cấp thẻ lại yêu cầu người được cấp phải có quốc tịch VN và thường trú tại VN. Người nước ngoài dù có giấy phép lao động hợp pháp cũng không được trực tiếp dẫn tour nếu không được cấp thẻ HDV. Nếu mở cơ chế cho HDV nước ngoài hoạt động mà không kiểm soát chặt sẽ dễ phát sinh cạnh tranh không công bằng với lao động trong nước, tái diễn tình trạng "tour khép kín", HDV chui hoặc thất thu thuế. Nếu muốn triển khai hợp pháp thì về lâu dài cần sửa luật Du lịch 2017 theo hướng cho phép cơ chế ngoại lệ đối với ngoại ngữ hiếm. Tuy nhiên, đi kèm phải là hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt như giới hạn phạm vi hành nghề, giới hạn thời gian hoạt động, yêu cầu có HDV VN đi cùng đoàn và cơ chế giám sát nội dung thuyết minh. Luật sư cũng đề xuất chỉ nên áp dụng thí điểm tại những nơi thực sự thiếu nhân lực đặc thù như Khánh Hòa với thị trường khách Nga.

TS - luật sư Châu Huy Quang, Giám đốc điều hành Rajah & Tann LCT Lawyers, cũng đồng tình: Nếu cho phép triển khai HDV người nước ngoài thì cần cơ chế cấp phép riêng, yêu cầu chứng chỉ về văn hóa, lịch sử và pháp luật VN, đồng thời giới hạn vai trò ở mức hỗ trợ ngôn ngữ thay vì trực tiếp điều hành tour.

TS Chu Khánh Linh đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo "HDV ngoại ngữ hiếm cấp tốc" dành cho du học sinh, cử nhân ngôn ngữ hoặc người từng sinh sống ở nước ngoài. Thay vì đào tạo 4 năm như thông thường, chương trình có thể tập trung trong 3 - 6 tháng với các nội dung thực chiến như nghiệp vụ hướng dẫn, luật du lịch, kỹ năng thuyết minh và xử lý tình huống. Bên cạnh đó là mô hình liên kết "3 nhà" gồm nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Theo đó, doanh nghiệp đặt hàng số lượng HDV cần thiết, trường học mở lớp đào tạo chuyên biệt, còn địa phương hỗ trợ học phí hoặc học bổng. Ngoài ra, nên cho phép sinh viên ngoại ngữ năm cuối tham gia tour thực tế dưới sự giám sát của HDV chính thức để tích lũy kinh nghiệm nghề.