Du lịch Gia Lai bùng nổ, đón hơn 8,7 triệu lượt khách, thu về 19.000 tỉ đồng

Ngày 9.7, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2026).

Du lịch Gia Lai ghi nhận hơn 8,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt khoảng 19.000 tỉ đồng ẢNH: TRANG ANH

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Không gian phát triển được mở rộng, hội tụ lợi thế biển, rừng, cao nguyên, di sản văn hóa cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.

Đặc biệt, Gia Lai được Bộ VH-TT-DL lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Đây được xem là tiền đề quan trọng để du lịch Gia Lai bứt phá, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng mới của địa phương.

Theo bà Hạnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức hơn 60 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh, bám sát chủ đề của từng quý nhằm quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch.

Nhờ đó, du lịch Gia Lai ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 8,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỉ đồng.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách ẢNH: TRANG ANH

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đánh giá tốc độ tăng trưởng của du lịch Gia Lai hiện cao hơn mức bình quân cả nước trong cùng kỳ, đồng thời nằm trong nhóm địa phương có mức phục hồi và phát triển khá ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Gia Lai tăng khoảng 80% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng đường bay và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.

Phát huy đà tăng trưởng, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỉ đồng mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, đồng thời xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh theo phương châm "3K - 3A", gồm: Không chèo kéo, Không chặt chém, Không xả rác - An toàn, Ân cần, Ấn tượng. Cùng với đó, địa phương kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ du lịch", góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.