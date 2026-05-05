Tấm biển 'chú bảo vệ' ở quán cà phê: Cách làm độc lạ giúp người giữ xe đỡ vất vả

Trên tấm biển là hình ảnh "chú bảo vệ" được minh họa sinh động, tay chỉ dẫn vị trí đỗ xe rõ ràng. Bên cạnh đó là những dòng chữ ngắn gọn, dễ hiểu, hướng dẫn khách vị trí chỗ để xe là "đi thẳng qua cầu quẹo phải". Nhờ vậy, chỉ cần nhìn qua, nhiều người đã có thể tự giác làm theo mà không cần người trông xe trực tiếp nhắc nhở.



Tấm biển chú bảo vệ được dân mạng chia sẻ nhiệt tình ẢNH: NVCC

Hình ảnh đó sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít người bày tỏ sự thích thú trước cách làm sáng tạo và đầy tính nhân văn. Việc đặt tấm biển vừa giúp giảm bớt áp lực công việc cho chú bảo vệ vừa tạo sự chủ động cho khách khi đến uống cà phê.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hồng Ánh, chủ quán cà phê tại phường Lái Thiêu (TP.HCM), cho biết ý tưởng đặt tấm biển xuất phát từ việc thấy chú bảo vệ lớn tuổi phải túc trực từ sáng đến tối. Vào những ngày nắng nóng, chú cần có thời gian nghỉ ngơi nên chị mong khách nhìn hướng dẫn, chủ động để xe đúng vị trí bãi giữ xe nằm ở cuối đường. Khi TP.HCM bước vào mùa mưa, tấm biển cũng giúp chú không phải đội mưa đứng ngoài hướng dẫn khách.

"Mình xem chú như người nhà nên nghĩ cách để công việc của chú đỡ vất vả. Chỉ một thay đổi nhỏ như đặt tấm biển hướng dẫn cũng có thể giúp chú bớt phải đứng ngoài trời nhiều giờ liền", chị Hồng Ánh chia sẻ.

Ý tưởng của chị Ánh được nhiều người ủng hộ ẢNH: NVCC

Theo chủ quán cà phê, chú bảo vệ làm việc được nửa năm nay, là người rất siêng năng. Quán sân vườn nhiều lá nhưng lần nào chú cũng phụ các bạn nhân viên quét lá. "Chú là người vui vẻ, nhiệt tình, khách tới ai cũng khen. Mình thấy may mắn khi có chú bảo vệ có trách nhiệm với công việc, bây giờ tìm được người có tâm không phải là điều dễ dàng", chị Hồng Ánh nói.

Ông Lợi (51 tuổi), bảo vệ tại quán cà phê của chị Hồng Ánh, cho hay nhờ có tấm biển, ông có thể yên tâm vào phòng trú mưa mà không lo khách lúng túng khi tìm chỗ để xe. Trước đây, mỗi khi trời đổ mưa bất chợt, ông vẫn phải đứng ngoài hướng dẫn, quần áo ướt sũng. Nay công việc đỡ vất vả hơn, ông có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để làm việc lâu dài. Ông cũng vui khi nhiều khách đến quán tự giác làm theo hướng dẫn trên biển, không cần nhắc nhở nhiều như trước.