3 lần lao xuống sông Sài Gòn cứu người, anh bất ngờ khi người nhà tìm đến

Sau 3 lần lao xuống dòng nước xiết, anh Nguyễn Văn Tuân (40 tuổi, Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại dịch vụ Việt Long) cùng lực lượng chức năng đã đưa một phụ nữ đang bám vào lục bình giữa sông Sài Gòn vào bờ an toàn. Sáng 30.9, gia đình nạn nhân tìm đến tận nhà anh để nói lời cảm ơn.

Giữa đêm lao xuống dòng nước xiết

Khoảng 23 giờ ngày 26.9, người dân phát hiện một phụ nữ đang bám vào đám bèo lục bình trôi giữa sông Sài Gòn, đoạn qua đường Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM). Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Tuân đã xuống sông, lần theo tiếng gọi để phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Tuân cho biết ban đầu anh chỉ tình cờ thấy khu vực đông người nên dừng lại hỏi chuyện. Khi biết có người đang bám vào lục bình giữa sông Sài Gòn, anh lập tức nghĩ cách để cứu người.

Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân nhanh chóng bị cuốn trôi khỏi vị trí ban đầu. Quan sát hướng nước, anh Tuân lập tức phán đoán đường trôi của nạn nhân và chạy xuống phía hạ lưu để đón đầu.

Khi đến khu vực thả cá phóng sinh cách đó khoảng gần 3 km, anh nghe người dân kêu nạn nhân đang trôi ở bờ bên kia. Sau đó, anh Tuân không ngần ngại lao xuống sông Sài Gòn để cứu nạn nhân.

Người phụ nữ được anh Tuân và lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn ẢNH: NVCC

Anh kể, dòng nước lúc này đang rút mạnh, chảy xiết giữa sông, anh vừa bơi vừa gọi tên nạn nhân để dò vị trí, nhưng nhiều lần bị dòng nước kéo lệch hướng. Có lúc nghe tiếng người phụ nữ đáp lại, anh vẫn không thể xác định chính xác đang ở đâu vì trời tối, lục bình phủ dày trên mặt nước.

"Tôi cứ gọi tên nạn nhân. Có lúc nghe người ta trả lời 'đây nè, đây nè' nhưng không biết chính xác ở đâu vì bèo nhiều, trời lại tối", anh Tuân kể.

Khoảng 2 - 3 phút tìm kiếm nhưng chưa thấy nạn nhân, anh Tuân bơi trở lại gần bờ để lấy sức, giữ bình tĩnh rồi tiếp tục tìm kiếm. Sau 3 lần lao xuống dòng nước chảy xiết, anh đã tiếp cận được nạn nhân. "Lúc nghe được tiếng 'đây nè' và nhìn thấy nạn nhân, tôi mừng lắm. May mắn là họ vẫn còn sống", anh nhớ lại.

Đoạn sông có nhiều bèo nên anh Tuân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân ẢNH: NVCC

Lúc này, ca nô của lực lượng chức năng cũng tiếp cận được khu vực nạn nhân đang bám vào lục bình. Anh Tuân lặn xuống để đẩy nạn nhân lên, phối hợp với lực lượng chức năng đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

Nói về quyết định lao xuống dòng nước xiết để cứu một người hoàn toàn xa lạ, anh Tuân bảo lúc ấy mình không nghĩ nhiều. "Tôi biết nạn nhân đang rất hoảng sợ nên tôi sốt ruột, muốn cứu càng nhanh càng tốt. Mình là đồng bào với nhau, tôi giúp được thì tôi sẵn sàng giúp", anh Tuân chia sẻ.

'Muốn cứu người thì mình phải an toàn trước'

Anh Tuân học bơi từ nhỏ, lớn lên ở khu vực có nhiều ao, sông. Khoảng 15 năm trở lại đây, anh thường xuyên rèn luyện bơi lội. Những lần về quê, anh vẫn có thói quen ra sông bơi, câu cá. Kinh nghiệm đó giúp anh bình tĩnh hơn khi xuống nước, nhưng anh cho rằng biết bơi không có nghĩa là có thể chủ quan.

"Muốn cứu người thì đương nhiên mình phải an toàn trước. Không phải cứ thấy người gặp nạn là hào hứng lao xuống. Nếu mình không có kỹ năng mà lao xuống thì chưa cứu được người ta, có khi lại phải để người khác cứu mình", anh Tuân nói.

Ngoài bơi lội, anh Tuân còn chơi nhiều môn thể thao khác như bóng đá... ẢNH: NVCC

Anh cũng khiêm tốn chia sẻ rằng, việc đưa được nạn nhân lên bờ không phải công sức của riêng mình. Theo anh, nếu không có người trên bờ nghe ngóng, chỉ hướng, lực lượng công an hỗ trợ bằng ca nô và phao cứu hộ thì việc tiếp cận nạn nhân trong đêm tối, giữa dòng nước chảy xiết sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Sau khi đưa được người phụ nữ vào bờ, người nhà nạn nhân muốn xin số điện thoại để cảm ơn nhưng anh từ chối, anh chỉ cung cấp thông tin khi lực lượng công an cần liên hệ.

Dù anh Tuân từ chối cho số điện thoại, sáng 30.9, anh Đinh Xuân Trâm (43 tuổi, anh trai của nạn nhân) cùng người thân vẫn tìm đến tận nhà anh để nói lời cảm ơn. Vừa gặp lại người đã cứu em gái mình, anh Trâm ôm chầm lấy anh Tuân, nói lời cảm ơn trong sự xúc động.

Anh Trâm (anh trai của nạn nhân, bên phải) tìm đến tận nhà anh Tuân để gửi lời cảm ơn ẢNH: NVCC

"Tôi thật sự rất cảm phục Tuân. Gặp người gặp nạn mà không buông, dù không quen biết vẫn lao vào hỗ trợ. Nếu không có Tuân, gia đình tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra", anh Trâm chia sẻ.