Theo thông tin từ Bộ Công an, chiều 24.9, tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông trên đường trở về nhà không may bị nước lũ cuốn trôi.

Thót tim cảnh dùng mô tô nước giải cứu người đàn ông bám cành cây giữa dòng lũ

Dòng nước chảy xiết khiến người này không thể tự thoát ra, buộc phải bám vào một bụi cây giữa dòng để giữ mình lại.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng có mặt và tìm cách tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, nước lũ chảy mạnh khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, Công an xã Hàm Liêm phối hợp với Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận tổ chức giải cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận được người đàn ông, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và đến nơi an toàn.