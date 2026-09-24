Tìm thấy thi thể người phụ nữ trong vụ ô tô bị lũ cuốn xuống hồ ở Đồng Nai

Ngày 24.9, Công an phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi xuống hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, sau hơn 40 giờ tích cực tìm kiếm.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 22.9, trên đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long), người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng, bên trong nghi có người bị nước cuốn trôi mất tích, nên báo cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ẢNH: CẮT từ CLIP

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng quân sự, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Trong hơn 40 giờ tìm kiếm không quản ngày đêm, nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có flycam, đã được huy động nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy sau hơn 40 giờ tích cực tìm kiếm ẢNH: CTV

Vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp để tổ chức rà soát tại hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, các khu vực ngập sâu và những vị trí có nguy cơ cao, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.B.L (46 tuổi, ở phường An Lộc, thành phố Đồng Nai). Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi.

Hồ Xa Cát, nơi người phụ nữ và chiếc xe ô tô mất tích ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Công an phường Bình Long, việc tìm thấy nạn nhân là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng chức năng cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực.

Qua vụ việc trên, Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân trong mùa mưa bão tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết hoặc các tuyến đường đã được cảnh báo nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.