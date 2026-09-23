Bé 2 tuổi mất tích, được tìm thấy bên suối trong đêm

Ngày 23.9, lãnh đạo Công an xã Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy cháu H.N.L.A. (2 tuổi, ở thôn Bản Lòa) sau nhiều giờ mất tích.

Trước đó, chiều 22.9, gia đình phát hiện cháu bé không có ở nhà. Theo thông tin từ gia đình, cháu tự ra đường chơi rồi không trở về.

Cháu bé được tìm thấy bên dòng suối trong đêm với tình trạng sức khỏe tốt ẢNH: CAX CAO LỘC

Người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Cao Lộc cùng các lực lượng địa phương và gia đình chia thành nhiều nhóm tìm kiếm quanh nhà, các tuyến đường liên thôn, khu vực đồi, khe suối và những nơi cháu bé có thể đi qua.

Cuộc tìm kiếm kéo dài xuyên đêm. Đến hơn 1 giờ ngày 23.9, cháu bé được phát hiện bên bờ suối, cách nhà khoảng 1,5 km.

“Đứng bên bờ suối trong đêm, khi thấy ánh đèn của lực lượng tìm kiếm, cháu bé đã lao về phía ánh đèn, đi xuống dòng suối. Tuy nhiên, suối nhỏ, rất nông, không nguy hiểm. Đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu bé ra khỏi khu vực”, lãnh đạo Công an xã Cao Lộc cho biết.

Sau khi được đưa về, cháu bé được kiểm tra sức khỏe và xác định hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó trở về với gia đình.