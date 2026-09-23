Tìm kiếm người và ô tô nghi nước lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai

Sáng 23.9, lực lượng chức năng phường Bình Long, thành phố Đồng Nai vẫn đang tích cực tìm kiếm người và ô tô nghi bị lũ cuốn mất tích.

Chiếc xe ô tô nghi có người bên trong, bị nước cuốn trôi mất tích ẢNH CẮT CLIP

Theo thông tin ban đầu, chiều 22.9, cơn mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long), người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng, bên trong nghi có người, bị nước cuốn trôi, nên báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người và chiếc xe ô tô nghi bị nước lũ cuốn trôi ẢNH: MINH ĐỨC

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi vấn nạn nhân cùng phương tiện mất tích. Các lực lượng đã tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, dòng nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long (bìa trái) cùng lãnh đạo các ngành chức năng tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

ẢNH: MINH ĐỨC

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi, đồng thời phối hợp người dân địa phương để thu thập thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.