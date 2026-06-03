Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi

Ngày 3.6, lãnh đạo UBND xã Thuận Lợi (thành phố Đồng Nai) cho biết lực lượng chức năng của địa phương và xã Phú Riềng vừa kịp thời giải cứu 3 người bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn tối 2.6.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2.6, trên địa bàn xã Thuận Lợi xuất hiện cơn mưa lớn, khiến lượng nước đổ về quá nhanh, gây ngập lụt cục bộ ở khu vực đường ĐT.741, cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng.

Lực lượng chức năng nỗ lực giữ lại tài sản người dân bị dòng nước cuốn trôi ẢNH: UBND XÃ THUẬN LỢI

Thời điểm trên có 3 người dân đi xe máy đang cố gắng vượt qua đoạn đường này đã bị dòng nước chảy xiết, cuốn trôi.

Trong tình huống nguy hiểm, may mắn lực lượng chức năng xã Thuận Lợi và Phú Riềng cùng người dân địa phương kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 người lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, một phương tiện của người dân đã bị cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn khiến đường ĐT.741 ngập cục bộ ẢNH: UBND XÃ THUẬN LỢI

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy quân sự và Công an xã Thuận Lợi, xã Phú Riềng đã phối hợp, thiết lập rào chắn và kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục băng qua dòng nước đang chảy xiết.

Lực lượng chức năng 2 xã Thuận Lợi và Phú Riềng được huy động ngăn chặn người dân đi qua dòng nước xiết và điều tiết giao thông

ẢNH: C.T.V

Nhờ sự ứng phó kịp thời của chính quyền hai xã và người dân nên khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, đảm bảo không có thêm thiệt hại về người và tài sản xảy ra trong đêm.