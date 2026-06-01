Giải cứu kịp thời 2 nạn nhân trong đám cháy nhà ở Quy Nhơn lúc nửa đêm

Khoảng 0 giờ ngày 1.6, đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông N.T.Đ (43 tuổi, ở đường Trần Thị Kỷ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực phòng khách ở tầng một, nơi có diện tích khoảng 50 m² cùng 3 chiếc xe máy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy tạo ra lượng lớn khói và khí độc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đưa một nạn nhân từ đám cháy ra ngoài ẢNH: TRỊ BÌNH

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lập tức điều động 4 xe chuyên dụng gồm xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe bồn và xe cứu thương cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người.

Trong quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận khu vực tầng trên, nơi các nạn nhân đang bị khói độc đe dọa.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã kịp thời tìm thấy và giải cứu thành công em N.T.T và N.T.H (16 tuổi), đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai em đã ổn định.

Ngoài ra, 2 người khác trong nhà đã tự thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được lực lượng chức năng khống chế, ngăn không để lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà nói trên được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.