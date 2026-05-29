Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Gia Lai cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu gần 30 m

Trần Hiếu
Trần Hiếu
29/05/2026 14:15 GMT+7

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa cứu nạn thành công một phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang trên địa bàn phường Hội Phú.

Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa cứu nạn thành công bà H.T.U (50 tuổi, ở phường Hội Phú) bị rơi xuống giếng nước sâu gần 30 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28.5, người dân đang tập thể dục tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, Gia Lai) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu. Sau khi tìm kiếm, mọi người phát hiện tiếng kêu phát ra từ một giếng nước bỏ hoang gần đó.

Tiếp cận khu vực giếng nước, người dân phát hiện một phụ nữ đang mắc kẹt dưới đáy giếng nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp với Công an phường Hội Phú khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Cứu sống một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu gần 30m - Ảnh 1.

Nạn nhân đã được cứu nạn thành công sau khi bị rơi xuống giếng sâu

ẢNH: HOÀNG PHẠM

Theo lực lượng cứu hộ, nạn nhân rơi xuống giếng nước sâu gần 30 m, bên dưới có hơn 1 m nước. Sau khi tiếp cận được đáy giếng, lực lượng cứu nạn đã cung cấp ô xy cho nạn nhân, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa người phụ nữ lên mặt đất an toàn.

Bà H.T.U cho biết: "Khoảng 14 giờ ngày 28.5, tôi đi nhặt ve chai ở khu vực này thì không may bị rơi xuống giếng. Tôi liên tục kêu cứu nhưng không có người nghe thấy. Đến tối, may mắn có người đi tập thể dục phát hiện nên gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ".

Sau khi được giải cứu, bà U. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu. Thời điểm nhập viện, nạn nhân tỉnh táo nhưng bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể do cú ngã xuống giếng sâu.

Tin liên quan

TP.HCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m giữa rẫy

TP.HCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m giữa rẫy

Rơi xuống giếng sâu khoảng 35 m giữa khu rẫy, người đàn ông được lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai ròng rọc, đưa lên an toàn sau gần 1 giờ nỗ lực.

Khám phá thêm chủ đề

rơi xuống giếng Gia Lai phường Hội Phú cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn Bệnh viện Đa khoa Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận