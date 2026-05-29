Công an Gia Lai cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu gần 30 m

Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa cứu nạn thành công bà H.T.U (50 tuổi, ở phường Hội Phú) bị rơi xuống giếng nước sâu gần 30 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28.5, người dân đang tập thể dục tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, Gia Lai) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu. Sau khi tìm kiếm, mọi người phát hiện tiếng kêu phát ra từ một giếng nước bỏ hoang gần đó.

Tiếp cận khu vực giếng nước, người dân phát hiện một phụ nữ đang mắc kẹt dưới đáy giếng nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp với Công an phường Hội Phú khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Nạn nhân đã được cứu nạn thành công sau khi bị rơi xuống giếng sâu ẢNH: HOÀNG PHẠM

Theo lực lượng cứu hộ, nạn nhân rơi xuống giếng nước sâu gần 30 m, bên dưới có hơn 1 m nước. Sau khi tiếp cận được đáy giếng, lực lượng cứu nạn đã cung cấp ô xy cho nạn nhân, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa người phụ nữ lên mặt đất an toàn.

Bà H.T.U cho biết: "Khoảng 14 giờ ngày 28.5, tôi đi nhặt ve chai ở khu vực này thì không may bị rơi xuống giếng. Tôi liên tục kêu cứu nhưng không có người nghe thấy. Đến tối, may mắn có người đi tập thể dục phát hiện nên gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ".

Sau khi được giải cứu, bà U. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu. Thời điểm nhập viện, nạn nhân tỉnh táo nhưng bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể do cú ngã xuống giếng sâu.