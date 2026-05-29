Bác sĩ được chi tối đa 650 triệu đồng khi đến Gia Lai làm việc

Ngày 29.5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút, ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ công tác trên địa bàn tỉnh.

Theo HĐND tỉnh Gia Lai, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tuyển dụng, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn còn thiếu hụt nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt ở các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và tuyến y tế cơ sở.

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút, ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ công tác trên địa bàn ẢNH: DUY HẢO

Việc thông qua nghị quyết nhằm tạo động lực thu hút đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Nghị quyết chia các đơn vị thụ hưởng chính sách thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các đơn vị đặc thù, tuyến cơ sở như Trường cao đẳng Y tế, các bệnh viện: Lao, Tâm thần, Pháp y, trung tâm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, cơ sở bảo trợ xã hội…

Nhóm 2 gồm Văn phòng Sở Y tế, các chi cục, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế và trạm y tế còn lại.

Nhóm 3 là các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện đa khoa Gia Lai, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi, Sản - Nhi.

Đối tượng được hưởng chính sách thu hút gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Chính sách không áp dụng với các trường hợp đào tạo theo diện cử tuyển, chuyên tu, liên thông hoặc theo địa chỉ.

Người được thu hút phải cam kết công tác tại tỉnh tối thiểu 5 năm. Độ tuổi áp dụng từ 35 đến 50 tuổi tùy trình độ, trường hợp đặc biệt không quá 55 tuổi.

Mức hỗ trợ một lần cao nhất lên đến 650 triệu đồng đối với giáo sư; phó giáo sư 600 triệu đồng; tiến sĩ 550 triệu đồng. Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ từ 350 - 450 triệu đồng tùy đơn vị công tác.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ từ 250 - 350 triệu đồng. Bác sĩ, dược sĩ đại học hệ chính quy được hỗ trợ từ 100 - 250 triệu đồng, trong đó người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được hưởng mức cao hơn.

Việc thông qua nghị quyết nhằm tạo động lực thu hút đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại tỉnh Gia Lai ẢNH: DUY HẢO

Ngoài hỗ trợ một lần, tỉnh còn hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng trong thời gian tối đa 5 năm và ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Đối với trường hợp vi phạm cam kết như tự ý nghỉ việc, bị buộc thôi việc hoặc 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân phải bồi thường gấp 3 lần kinh phí hỗ trợ đã nhận cùng tiền thuê nhà. Trường hợp nghỉ việc do nguyên nhân khách quan và được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận thì phải hoàn trả gấp 2 lần số tiền tương ứng với thời gian chưa thực hiện cam kết.

Nghị quyết cũng quy định chính sách ưu đãi hàng tháng đối với đội ngũ đang công tác trong ngành y tế. Theo đó, giáo sư được hưởng hệ số ưu đãi 3,5 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư 3,0 lần. Các đối tượng còn lại như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đại học chính quy được hưởng hệ số từ 0,8 - 2,0 tùy trình độ và đơn vị công tác.

Riêng bác sĩ, dược sĩ có hệ số lương dưới 3,0 được hỗ trợ thêm hệ số 0,33 lần mức lương cơ sở. Nhân viên tại các trạm y tế xã, phường được hưởng mức ưu đãi từ 0,4 - 1,0 lần mức lương cơ sở, trong đó mức cao nhất áp dụng tại khu vực biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách trong năm 2026 khoảng 81 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí chi cho chính sách ưu đãi khoảng 66 tỉ đồng, chính sách thu hút 12 tỉ đồng và hỗ trợ thuê nhà khoảng 3 tỉ đồng.