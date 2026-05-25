Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ ra ngưỡng caffeine có thể gây tim đập nhanh, mất ngủ

Lê Cầm
Lê Cầm
25/05/2026 15:43 GMT+7

Uống cà phê giúp tỉnh táo và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên có những người bị tim đập nhanh, run tay, lo âu khi uống cà phê. Vậy ngưỡng uống cà phê an toàn trong giới hạn thế nào?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết đối với một người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được sử dụng đúng liều lượng. Chìa khóa ở đây chính là "ngưỡng an toàn" và "liều lượng tối ưu".

Mặc dù ngưỡng an toàn tối đa được khuyến cáo là 400 mg/ngày, nhưng các tác dụng phụ khó chịu như tim đập nhanh, bồn chồn hay mất ngủ thường kích hoạt ở những cột mốc liều lượng thấp hơn nhiều, và phụ thuộc vào 2 yếu tố: liều lượng trong một lần sử dụng và thời điểm tiêu thụ. Dưới góc độ y học thần kinh và tim mạch, các ngưỡng kích hoạt tác dụng phụ được phân loại cụ thể như sau.

Uống bao nhiêu cà phê thì bắt đầu tim đập nhanh hay mất ngủ? - Ảnh 2.

Uống cà phê mang lại nhiều lợi ích nếu uống trong ngưỡng an toàn với liều lượng phù hợp với từng cá nhân

ẢNH MINH HỌA: L.C tạo từ GM

Ngưỡng kích hoạt tim đập nhanh, run tay, lo âu khi uống cà phê

Đối với 1 người có mức độ dung nạp caffeine trung bình, trạng thái kích ứng cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện khi vượt qua các mốc sau:

Ngưỡng cấp tính. Khi bạn nạp quá 200 mg caffeine cùng một lúc (tương ứng khoảng 2 tách cà phê phin đặc hoặc 1,5 lon nước tăng lực loại mạnh), nồng độ chất này trong máu tăng vọt quá nhanh. Nó kích thích tuyến thượng thận giải phóng ồ ạt Adrenaline (hormone chiến đấu hoặc bỏ chạy), gây co mạch ngoại vi, ép tim phải đập nhanh hơn (nhịp tim có thể tăng thêm 10 - 20 nhịp/phút) và gây ra hiện tượng run cơ (run tay).

Ngưỡng nhạy cảm cá nhân. Từ 50 - 100 mg. Đối với những người có cơ địa chuyển hóa chậm (do biến thể gien CYP1A2 ở gan hoạt động kém hiệu quả), chỉ cần một lượng rất nhỏ như nửa tách cà phê hoặc một tách trà đặc cũng đủ để kích hoạt cơn nhịp tim nhanh, cào ruột và cảm giác lo âu.

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?

Ngưỡng kích hoạt mất ngủ và rối loạn chu kỳ giấc ngủ

Mất ngủ do caffeine không chỉ phụ thuộc vào việc bạn uống bao nhiêu, mà còn là thời điểm uống. Điều này liên quan trực tiếp đến thời gian bán hủy của caffeine trong cơ thể - trung bình mất từ 5 đến 7 giờ để gan đào thải được một nửa lượng caffeine bạn đã nạp vào.

Ngưỡng thời gian cần lưu ý

Sau 14 giờ, ngay cả khi chỉ uống một lượng nhỏ caffeine khoảng 80 mg, cơ thể vẫn có thể chưa đào thải hết vào khoảng 22 - 23 giờ đêm. Lượng caffeine tồn dư này tiếp tục khóa các thụ thể Adenosine - chất giúp cơ thể tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên - khiến não bộ khó bước vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của caffeine không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số người có cơ địa chuyển hóa caffeine nhanh nên ít bị mất ngủ dù uống cà phê vào buổi chiều. Ngược lại, người chuyển hóa chậm có thể bị hồi hộp, khó ngủ hoặc ngủ không sâu chỉ với một lượng nhỏ caffeine. Tuổi tác, gien di truyền, bệnh lý nền và thói quen sử dụng cà phê hằng ngày đều có thể ảnh hưởng đến khả năng dung nạp caffeine của cơ thể.

Tin liên quan

Các nhà khoa học phát hiện thêm thông tin về cà phê và huyết áp

Các nhà khoa học phát hiện thêm thông tin về cà phê và huyết áp

Nhiều người lo cà phê làm tăng huyết áp, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy tác động của thức uống này phức tạp hơn tưởng tượng.

Sau vụ 50 tấn caffeine: Bác sĩ giải đáp điều nhiều người uống cà phê thắc mắc

Bác sĩ nói gì về khả năng bảo vệ gan của cà phê đen?

Khám phá thêm chủ đề

Uống cà phê tim đập nhanh mất ngủ tác dụng phụ cà phê Caffeine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận