Các nhà khoa học tiết lộ sự thật về cà phê và huyết áp

Khoảng 31% người trưởng thành bị cao huyết áp - "kẻ giết người thầm lặng" nếu không được điều trị hoặc kiểm soát không tốt, sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ và gây ra bệnh thận.

Trong khi đó, cà phê - đồ uống được nhiều người yêu thích - được biết là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, liệu có gây hại cho những bệnh nhân cao huyết áp?

Người có huyết áp bình thường, uống cà phê không làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch Ảnh: P.H tạo từ GM

Caffeine và huyết áp

Caffeine trong cà phê kích thích tuyến thượng thận giải phóng adrenaline, làm tim đập nhanh hơn và các mạch máu co lại, làm tăng huyết áp. Nghiên cứu cho thấy việc hấp thụ caffeine có thể làm huyết áp tâm thu tăng khoảng 3 - 15 mmHg và huyết áp tâm trương tăng 4 - 13 mmHg.

Tuy nhiên, ngoài caffeine, trong cà phê còn có hàng trăm dưỡng chất thực vật phytochemical, gồm cả melanoidin có tác dụng điều chỉnh lượng nước trong cơ thể và hoạt động của các enzyme giúp kiểm soát huyết áp. Axit quinic được chứng minh là làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương bằng cách cải thiện lớp lót của mạch máu, cho phép chúng thích ứng tốt hơn với sự tăng huyết áp.

Nghiên cứu lớn kết luận điều gì về cà phê và huyết áp cao?

Trong phân tích tổng hợp bao gồm 13 nghiên cứu, với 315.000 người tham gia, các nhà nghiên cứu kết luận rằng uống cà phê không làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao. Mặc dù cà phê có thể làm tăng huyết áp trong thời gian ngắn, nhất là ở người không thường xuyên uống cà phê hoặc người bệnh huyết áp cao.

Cụ thể như sau:

Đối với người có huyết áp dưới 159/99: Kết quả cho thấy đối với người có huyết áp bình thường hoặc tăng huyết áp nhẹ (độ 1), với mức huyết áp dưới 159/99, uống cà phê không làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo trang tin y khoa News Medical.

Với người có huyết áp từ 160/100 trở lên: Riêng bệnh nhân có huyết áp cao từ 160/100 trở lên, uống 1 tách cà phê mỗi ngày vẫn không làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, uống từ 2 tách trở lên mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Người có huyết áp bình thường hoặc chỉ tăng nhẹ không cần bỏ cà phê, chỉ nên uống điều độ, tối đa 3 tách mỗi ngày. Riêng người bị cao huyết áp mức độ nặng - từ 160/100 trở lên, thì cần cẩn trọng, nên giới hạn tối đa 1 tách mỗi ngày và tham khảo ý kiến bác sĩ.