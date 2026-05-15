Sức khỏe

Đặt tay sai khi đo huyết áp có thể biến người khỏe mạnh thành bệnh nhân

Thiên Lan
15/05/2026 20:06 GMT+7

Nhiều người đo huyết áp tại nhà nhưng không biết rằng một sai sót rất nhỏ trong tư thế, thời điểm đo hoặc cách đặt vòng bít cũng có thể khiến kết quả sai lệch, làm tăng nguy cơ hiểu nhầm tình trạng sức khỏe.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine đã phát hiện ra rằng các tư thế đặt tay phổ biến có thể làm tăng chỉ số huyết áp một cách giả tạo, biến một người đang khỏe mạnh trở thành bệnh nhân huyết áp cao.

Đặt cánh tay trên đùi, để cánh tay buông thõng

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện, bao gồm 133 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi.

Nghiên cứu cho thấy, khi đặt tay trên đùi, huyết áp tâm thu cao hơn trung bình 3.9 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn 4.0 mmHg so với thực tế

Những người tham gia trước tiên làm trống bàng quang, đi bộ trong 2 phút, rồi ngồi tựa lưng vào ghế tựa và bàn chân đặt trên sàn.

Các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh kết quả đo huyết áp giữa tư thế đúng - cánh tay đặt trên bàn ở ngang mức tim, với 2 cách đặt tay phổ biến thường gặp trong thực tế:

  • Đặt cánh tay trên đùi
  • Để cánh tay buông thõng bên hông

Kết quả cho thấy khi đặt tay trên đùi, huyết áp tâm thu cao hơn trung bình 3.9 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn 4.0 mmHg so với thực tế, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Tệ hơn, khi cánh tay buông thõng bên hông, huyết áp tâm thu cao hơn đến 6.5 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn 4.4 mmHg so với thực tế.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng những thay đổi nhỏ trong kết quả đo huyết áp có thể dẫn đến hậu quả lớn. Khác biệt chỉ vài mmHg có thể "biến" một người khỏe mạnh thành bệnh nhân huyết áp cao phải dùng thuốc.

Tác giả nghiên cứu, chuyên gia Sherry Liu cho biết thường xuyên đo huyết áp với cánh tay không được nâng đỡ tạo ra mức chênh lệch cao hơn 6.5 mmHg, đưa mức huyết áp tâm thu từ 123 lên 130, hoặc 133 lên 140 - mức được coi là tăng huyết áp giai đoạn 2.

Cánh tay đặt trên bàn, ngang mức tim

Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt cánh tay chắc chắn trên bàn ngang mức tim khi đo huyết áp.

Để có kết quả đo huyết áp chính xác, hãy ngồi thẳng trên ghế, chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân, và cánh tay đặt trên bàn sao cho vòng quấn đo huyết áp nằm ngang mức tim.

Đi bộ mỗi ngày nhưng huyết áp, đường huyết vẫn cao vì 4 sai lầm này

Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen đi bộ đều đặn có thể góp phần giảm huyết áp và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, không phải cứ đi bộ mỗi ngày là chắc chắn mang lại hiệu quả.

