Đi bộ mỗi ngày nhưng huyết áp, đường huyết vẫn cao vì 4 sai lầm này

Có người duy trì thói quen đi bộ trong thời gian dài nhưng huyết áp hoặc đường huyết vẫn chưa cải thiện rõ vì mắc một số sai lầm phổ biến dưới đây.

Đi quá chậm

Không phải cứ chỉ cần đi bộ vài vòng quanh nhà hoặc đi rất chậm là đủ để cải thiện sức khỏe. Thực tế, nếu cường độ quá thấp, cơ thể có thể chưa được kích thích đủ để tạo ra thay đổi đáng kể về huyết áp và đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ẢNH: AI

Khi đi bộ ở cường độ vừa phải, tim co bóp hiệu quả hơn, tuần hoàn máu được cải thiện và mạch máu sẽ linh hoạt hơn. Đồng thời, cơ bắp cũng sử dụng nhiều đường glucose hơn để tạo năng lượng, từ đó giúp giảm đường huyết.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Với đi bộ, điều này thường có nghĩa là đi đủ nhanh để vẫn có thể trò chuyện nhưng sẽ hơi hụt hơi nếu nói liên tục trong thời gian dài.

Chỉ đi bộ vào cuối tuần

Một số người quá bận trong tuần nên dồn toàn bộ việc tập luyện vào thứ bảy và chủ nhật. Dù vẫn tốt hơn không vận động nhưng với mục tiêu kiểm soát đường huyết và huyết áp, cách này chưa phải lựa chọn tối ưu.

Khi ngồi nhiều suốt cả tuần, độ nhạy insulin có thể giảm tạm thời, khiến đường huyết dễ tăng cao hơn sau bữa ăn. Do đó, vận động đều đặn trong tuần thường mang lại lợi ích tốt hơn so với tập trung quá nhiều vào 1 hoặc 2 ngày. Mọi người có thể chia nhỏ thời gian đi bộ thành 30 phút/ngày hoặc đi bộ 10 - 15 phút sau các bữa ăn để dễ duy trì hơn.

Đi bộ nhưng vẫn ngồi quá nhiều

Đây là sai lầm rất phổ biến ở dân văn phòng. Một người có thể đi bộ 30 phút vào buổi sáng nhưng sau đó lại ngồi làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Ngồi lâu trong nhiều giờ liên tục sẽ làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tăng đường huyết và các vấn đề tim mạch. Nếu công việc buộc phải ngồi nhiều, hãy cố gắng đứng dậy vận động nhẹ sau mỗi 30 - 60 phút, đi lại vài phút hoặc tranh thủ leo cầu thang khi có thể.

Đi bộ sai thời điểm sau bữa ăn

Đi bộ sau ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại đi ngay sau khi ăn quá no, khiến cơ thể khó chịu, đầy bụng hoặc mệt mỏi.

Sau bữa ăn lớn, hệ tiêu hóa cần nhiều máu hơn để xử lý thức ăn. Nếu vận động quá sớm hoặc quá mạnh, một số người có thể cảm thấy buồn nôn hoặc đau bụng. Cách phù hợp hơn là đi bộ nhẹ khoảng 10 - 20 phút sau khi ăn và duy trì trong khoảng 10 - 15 phút. Điều này có thể giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn mà vẫn tránh gây khó chịu, theo Healthline.