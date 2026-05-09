Chuyên gia: Để đường huyết ổn định cả ngày, chỉ cần nhớ 5 điều này

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ về y học lối sống, đang làm việc tại Anh, chia sẻ những thói quen thiết yếu giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và tránh tình trạng đường huyết tăng đột biến hoặc sụt giảm.

Bữa sáng cân bằng

Bỏ qua bữa sáng hoặc chỉ ăn tinh bột có thể gây tăng vọt đường huyết, sau đó là sụt giảm đột ngột. Hãy ưu tiên bữa sáng có đầy đủ đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình tiêu hóa. Có thể chọn bánh mì nguyên ngũ cốc với trứng và bơ trái, hoặc sữa chua không đường cùng các loại hạt.

Bữa sáng có đầy đủ đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình tiêu hóa

Bữa ăn nào cũng phải có đạm và chất xơ

Đạm giúp làm chậm tốc độ đường đi vào máu. Nên kết hợp các nguồn đạm như thịt gà, đậu, hạt hoặc trứng luộc trong tất cả các bữa ăn để giữ đường huyết ổn định.

Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường và hỗ trợ tiêu hóa lành mạnh. Rau củ, trái cây cả vỏ (nếu có thể), các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì đen chứa nhiều chất xơ giúp ổn định đường huyết hơn so với bánh mì trắng hoặc bánh ngọt.

Chọn khẩu phần ăn thông minh, chia đều bữa

Ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng có thể làm tăng đường huyết nếu tiêu thụ lượng lớn. Hãy áp dụng công thức: Nửa đĩa là rau, 1/4 là đạm nạc và 1/4 còn lại bằng ngũ cốc nguyên hạt.

Để tránh đường huyết giảm xuống thấp gây mệt mỏi, hãy cố gắng ăn sau mỗi 3 - 4 tiếng. Các bữa ăn nhỏ, cân bằng sẽ cung cấp nguồn nhiên liệu nhất quán cho cơ thể.

Tránh đường

Các loại nước ngọt, thức ăn ngọt, ngay cả cà phê thêm đường có thể làm tăng đường huyết. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc, hoặc trà thảo mộc không đường.

Ngoài ra, cũng nên duy trì các thói quen lành mạnh như:

Vận động: Đặt mục tiêu 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần, ít nhất là đi bộ 10 phút sau bữa ăn.

Quản lý căng thẳng: Thiền hoặc thở sâu có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ngủ đủ: Ngủ đủ 7 - 8 tiếng chất lượng mỗi đêm giúp ngăn ngừa kháng insulin. Để ngủ ngon hơn, hãy thiết lập giờ ngủ cố định và tránh dùng các thiết bị trước khi ngủ, theo Verywell Health.