Sức khỏe

Tối ăn gì để giữ đường huyết ổn định suốt đêm?

Cát Anh
04/05/2026 18:30 GMT+7

Bữa tối không chỉ giúp no mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết suốt đêm. Lựa chọn đúng thực phẩm và thời điểm ăn có thể giúp ổn định đường máu, hạn chế biến động và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

  • Ưu tiên đạm + chất xơ giúp ổn định đường huyết 
  • Chọn tinh bột hấp thu chậm, hạn chế cơm trắng 
  • Ăn tối trước ngủ 2 - 3 giờ, tránh ăn khuya

Nhiều người kiểm soát đường huyết khá tốt vào ban ngày nhưng lại “lỏng tay” vào buổi tối. Đây là thời điểm cơ thể giảm chuyển hóa, khiến đường huyết dễ tăng cao nếu ăn uống không hợp lý.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, bữa tối nên cân bằng giữa protein, chất xơ và tinh bột phức để giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Một bữa tối hợp lý nên có nguồn đạm như cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ, kết hợp với rau xanh

Ưu tiên đạm và chất xơ

Một bữa tối hợp lý nên có nguồn đạm như cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ, kết hợp với rau xanh. Protein giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, trong khi chất xơ giúp giảm tốc độ tăng glucose trong máu.

Bà Franziska Spritzler, hiện làm việc trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng chuyển hóa tại Mỹ, cho biết việc kết hợp protein và chất xơ có thể giúp hạn chế biến động đường huyết sau bữa ăn.

Chọn tinh bột “chậm” thay vì tinh bột trắng

Tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Thay vào đó, nên ưu tiên tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch hoặc khoai lang.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, thực phẩm nguyên hạt giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.

Ăn sớm, tránh ăn khuya

Thời điểm ăn tối cũng quan trọng không kém loại thực phẩm. Ăn quá muộn khiến cơ thể khó xử lý glucose do đồng hồ sinh học bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Bác sĩ David Agus (Mỹ) cho biết cơ thể xử lý năng lượng hiệu quả hơn vào ban ngày, vì vậy nên ăn tối trước khi ngủ ít nhất 2 - 3 giờ.

Gợi ý bữa tối giúp ổn định đường huyết

Một bữa tối phù hợp có thể gồm:

  • Cá hấp hoặc ức gà 
  • Rau luộc hoặc salad 
  • Một phần nhỏ gạo lứt hoặc khoai lang

Ngoài ra, nên hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường hoặc nước ngọt vào buổi tối.

Cảnh báo cần lưu ý

Người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường không nên bỏ bữa tối hoặc ăn quá ít, vì có thể gây hạ đường huyết về đêm. Tốt nhất nên duy trì chế độ ăn cân bằng và theo dõi đường huyết thường xuyên.

