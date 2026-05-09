Bữa sáng với món này giúp huyết áp ổn định hơn

Bơ giàu kali và chất béo tốt cho huyết áp, tim mạch

Chất xơ trong bơ giúp no lâu và ổn định năng lượng

Nên ăn bơ với khẩu phần vừa phải, kết hợp thực phẩm tươi lành mạnh

Bữa sáng được xem là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với người cần kiểm soát huyết áp. Theo các chuyên gia, lựa chọn thực phẩm giàu kali, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Trong số đó, quả bơ là thực phẩm ngày càng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào bữa sáng.





Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), chế độ ăn giàu kali và chất béo không bão hòa có thể giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ bảo vệ thành mạch máu.

Chế độ ăn giàu kali và chất béo không bão hòa có thể giúp duy trì huyết áp ổn định Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Vì sao bơ có lợi cho huyết áp?

Tiến sĩ Penny Kris-Etherton, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch tại Đại học Penn State (Mỹ), cho biết chất béo không bão hòa trong quả bơ có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi thay thế cho chất béo bão hòa từ thực phẩm chế biến sẵn.

Ngoài ra, bơ còn chứa lượng kali đáng kể. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả bơ cỡ trung bình có thể cung cấp nhiều kali hơn cả chuối.

Kali giúp cơ thể cân bằng lượng natri và hỗ trợ thư giãn thành mạch máu - yếu tố quan trọng trong kiểm soát huyết áp.

Chất xơ trong quả bơ cũng giúp làm chậm hấp thu đường và tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế ăn vặt kém lành mạnh trong ngày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Ăn bơ thế nào để tốt hơn?

Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng bơ theo khẩu phần vừa phải vì đây là thực phẩm giàu năng lượng.

Một số gợi ý bữa sáng gồm:

Salad bơ với trứng luộc

Sinh tố bơ ít đường

Bơ ăn cùng sữa chua không đường và hạt

Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano làm việc tại Cleveland Clinic (Mỹ) lưu ý người tăng huyết áp nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế bữa sáng nhiều muối.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh không có thực phẩm riêng lẻ nào đủ để kiểm soát huyết áp. Hiệu quả chỉ rõ rệt khi duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động đều, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng lâu dài.