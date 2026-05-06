Sức khỏe

Bữa sáng với bún: Lựa chọn quen thuộc, lợi ích không ngờ

M.Phúc
06/05/2026 04:07 GMT+7

Bún là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều người châu Á. Nếu kết hợp đúng cách, đây không chỉ là bữa ăn tiện lợi mà còn giúp cơ thể duy trì năng lượng và sự tỉnh táo suốt cả ngày.

  • Bún cung cấp năng lượng nhanh 
  • Kết hợp protein và rau giúp no lâu, ổn định năng lượng 
  • Nên ăn ít mỡ, ít muối, nhiều rau

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động lại các hoạt động chuyển hóa. Một bữa sáng cân bằng với thực phẩm quen thuộc như bún có thể giúp duy trì sự tỉnh táo và hạn chế mệt mỏi trong ngày.

Theo Tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, bữa sáng nên kết hợp đầy đủ tinh bột, protein và rau củ để cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bún là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều người châu Á

Thực đơn gợi ý: Bún + thịt nạc - cá + rau sống

Đây là lựa chọn phổ biến, dễ tìm và phù hợp với nhịp sống bận rộn:

  • Bún (tinh bột): Giúp bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể.
  • Thịt nạc hoặc cá: Cung cấp protein, giúp duy trì cảm giác no.
  • Rau sống (xà lách, giá, rau thơm): Bổ sung chất xơ và vitamin.

Vì sao giúp cơ thể sảng khoái hơn?

Sự kết hợp giữa tinh bột và protein giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng mệt mỏi sau ăn. Khi ăn kèm rau, quá trình tiêu hóa cũng diễn ra tốt hơn.

Bác sĩ Rupali Datta, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại hệ thống bệnh viện Fortis Healthcare (Ấn Độ), cho biết bữa sáng cân bằng giúp duy trì năng lượng ổn định và cải thiện khả năng tập trung trong buổi sáng.

Não bộ cần nguồn năng lượng liên tục để hoạt động hiệu quả. Khi ăn sáng đầy đủ, khả năng tập trung và xử lý thông tin được cải thiện rõ rệt.

Bà Sarah Schenker, chuyên gia dinh dưỡng ở Anh, cho biết bữa sáng đầy đủ giúp tăng hiệu suất nhận thức và giảm cảm giác mệt mỏi.

Ăn bún thế nào cho lành mạnh?

Để tối ưu lợi ích, ăn bún buổi sáng không chỉ dừng lại ở việc “ăn no” mà cần điều chỉnh cách chọn nguyên liệu và chế biến.

Trước hết, nên ưu tiên thịt nạc hoặc cá thay vì các loại nhiều mỡ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc giảm chất béo bão hòa trong khẩu phần giúp hạn chế nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Bữa ăn nên cân bằng giữa tinh bột, protein và chất xơ giúp cơ thể hấp thu năng lượng ổn định hơn, tránh tình trạng mệt mỏi sau ăn. Vì vậy, khi ăn bún, nên kết hợp thêm nhiều rau sống như giá, xà lách, rau thơm để tăng lượng chất xơ và hỗ trợ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, cần lưu ý lượng muối trong nước dùng. Nhiều món bún có nước lèo đậm vị, dễ dẫn đến dư natri nếu ăn thường xuyên. Theo khuyến nghị dinh dưỡng, ăn quá mặn có thể ảnh hưởng đến huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Một tô bún lành mạnh nên có ít mỡ - ít muối - nhiều rau - đủ đạm, giúp cơ thể vừa có năng lượng nhanh vừa duy trì sự sảng khoái trong suốt buổi sáng.

Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều hoặc bỏ rau, vì có thể khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, cần thay đổi thực đơn thường xuyên để đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất.

Bữa sáng với cháo: Lợi ích thật sự và điều cần tránh

Cháo là món ăn sáng quen thuộc trong nhiều gia đình châu Á. Nhẹ bụng, dễ tiêu nhưng liệu có đủ dinh dưỡng cho bữa sáng? Các chuyên gia cho rằng lợi ích của cháo phụ thuộc vào cách nấu và cách kết hợp thực phẩm.

