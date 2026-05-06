Bữa sáng với bún: Lựa chọn quen thuộc, lợi ích không ngờ

Bún cung cấp năng lượng nhanh

Kết hợp protein và rau giúp no lâu, ổn định năng lượng

Nên ăn ít mỡ, ít muối, nhiều rau

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động lại các hoạt động chuyển hóa. Một bữa sáng cân bằng với thực phẩm quen thuộc như bún có thể giúp duy trì sự tỉnh táo và hạn chế mệt mỏi trong ngày.

Theo Tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, bữa sáng nên kết hợp đầy đủ tinh bột, protein và rau củ để cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bún là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều người châu Á Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Thực đơn gợi ý: Bún + thịt nạc - cá + rau sống

Đây là lựa chọn phổ biến, dễ tìm và phù hợp với nhịp sống bận rộn:

Bún (tinh bột): Giúp bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể.

Thịt nạc hoặc cá: Cung cấp protein, giúp duy trì cảm giác no.

Rau sống (xà lách, giá, rau thơm): Bổ sung chất xơ và vitamin.

Vì sao giúp cơ thể sảng khoái hơn?

Sự kết hợp giữa tinh bột và protein giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng mệt mỏi sau ăn. Khi ăn kèm rau, quá trình tiêu hóa cũng diễn ra tốt hơn.

Bác sĩ Rupali Datta, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại hệ thống bệnh viện Fortis Healthcare (Ấn Độ), cho biết bữa sáng cân bằng giúp duy trì năng lượng ổn định và cải thiện khả năng tập trung trong buổi sáng.

Não bộ cần nguồn năng lượng liên tục để hoạt động hiệu quả. Khi ăn sáng đầy đủ, khả năng tập trung và xử lý thông tin được cải thiện rõ rệt.

Bà Sarah Schenker, chuyên gia dinh dưỡng ở Anh, cho biết bữa sáng đầy đủ giúp tăng hiệu suất nhận thức và giảm cảm giác mệt mỏi.

Ăn bún thế nào cho lành mạnh?