Sức khỏe

Bữa sáng với cháo: Lợi ích thật sự và điều cần tránh

M.P
01/05/2026 01:07 GMT+7

Cháo là món ăn sáng quen thuộc trong nhiều gia đình châu Á. Nhẹ bụng, dễ tiêu nhưng liệu có đủ dinh dưỡng cho bữa sáng? Các chuyên gia cho rằng lợi ích của cháo phụ thuộc vào cách nấu và cách kết hợp thực phẩm.

Cháo từ lâu đã là lựa chọn phổ biến trong bữa sáng của người Việt và nhiều nước châu Á. Nhờ đặc tính mềm, dễ ăn và ấm bụng, món ăn này thường được dùng cho người ốm, người cao tuổi hoặc những ai cần bữa sáng nhẹ nhàng.

Cháo có tốt cho bữa sáng không?

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc, cháo là món ăn sáng có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn vào buổi sáng, đặc biệt phù hợp với người có dạ dày nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Tiến sĩ Fan Zhihong, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết cháo giúp cơ thể hấp thu năng lượng dễ dàng hơn sau một đêm dài. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng cháo “không nên chỉ là tinh bột đơn thuần” mà cần bổ sung thêm protein và rau xanh để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ưu điểm của cháo vào buổi sáng

  • Dễ tiêu hóa, không gây nặng bụng 
  • Phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu 
  • Giúp cung cấp năng lượng nhanh sau khi ngủ dậy 
  • Dễ kết hợp nhiều nguyên liệu dinh dưỡng.

Nhưng không nên chỉ ăn cháo trắng

Dù cháo là món dễ tiêu và phù hợp cho bữa sáng nhẹ, nhưng cháo trắng đơn thuần chủ yếu cung cấp tinh bột, trong khi lại thiếu protein, chất xơ và một số vi chất quan trọng. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, bữa sáng có thể không đủ cân bằng dinh dưỡng, khiến cơ thể nhanh đói trở lại và thiếu năng lượng ổn định trong buổi sáng.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một bữa sáng lành mạnh cần đảm bảo sự kết hợp của tinh bột, protein và chất xơ. Sự phối hợp này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, duy trì đường huyết ổn định hơn và hạn chế tình trạng mệt mỏi, uể oải giữa buổi.

Ăn cháo thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị:

  • Kết hợp cháo với thịt gà, cá, trứng hoặc đậu phụ 
  • Thêm rau xanh như hành, cải, bí đỏ 
  • Ưu tiên cháo gạo lứt hoặc cháo yến mạch để tăng chất xơ

Cách ăn này giúp làm chậm hấp thu đường, tạo cảm giác no lâu hơn và cân bằng dinh dưỡng.

Cháo là lựa chọn tốt cho bữa sáng nếu được ăn đúng cách và kết hợp hợp lý. Tuy nhiên, không nên xem cháo như bữa ăn duy nhất nếu thiếu các nhóm chất khác.

