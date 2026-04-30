Sức khỏe

Bữa sáng với sữa chua, cơ thể thu lợi được gì?

M.Phúc
30/04/2026 02:14 GMT+7

Một bữa sáng đơn giản nhưng đúng cách sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến năng lượng, khả năng tập trung và tâm trạng trong suốt cả ngày.

Trong đó, sữa chua là một lựa chọn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa protein, lợi khuẩn và khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Bữa sáng với sữa chua giúp ổn định năng lượng, tươi tắn cả ngày - Ảnh 1.

Ảnh: P.H tạo từ GM

Theo Trường Harvard T.H. Chan về Y tế Công cộng (thuộc Đại học Harvard, Mỹ), sữa chua là thực phẩm giàu protein, canxi và đặc biệt là probiotics - lợi khuẩn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Việc duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, từ đó tạo nền tảng cho một ngày làm việc ổn định năng lượng.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cũng khẳng định các thực phẩm chứa men vi sinh như sữa chua có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe đường ruột, góp phần giảm các rối loạn tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Không chỉ dừng ở tiêu hóa, tiến sĩ Emeran Mayer, Đại học UCLA (Mỹ), cho biết hệ vi sinh đường ruột có mối liên hệ mật thiết với não bộ. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể góp phần cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và hỗ trợ khả năng tập trung trong ngày.

Bữa sáng với sữa chua giúp ổn định năng lượng, tươi tắn cả ngày - Ảnh 2.

Ảnh: P.H tạo từ GM

Vì sao bữa sáng với sữa chua giúp cơ thể “tươi tắn cả ngày”?

Ổn định tiêu hóa, giảm cảm giác nặng bụng: Lợi khuẩn trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng ngay từ đầu ngày. 

Giữ năng lượng ổn định: Protein trong sữa chua giúp no lâu, hạn chế tình trạng tụt năng lượng hoặc mệt mỏi giữa buổi. 

Hỗ trợ tâm trạng và sự tỉnh táo: Trục ruột - não cho thấy hệ tiêu hóa khỏe có thể tác động tích cực đến tinh thần và khả năng tập trung.

Không cần cầu kỳ, chỉ 1 hũ sữa chua vào buổi sáng cũng có thể trở thành lựa chọn khoa học giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng. Sữa chua không chỉ tốt cho đường ruột mà còn góp phần duy trì năng lượng ổn định, tâm trạng tích cực và sự tươi tắn kéo dài suốt cả ngày.

Cách ăn sữa chua buổi sáng cho tốt nhất

Ăn đúng thời điểm: Các khuyến nghị cho rằng thực phẩm chứa probiotic như sữa chua nên được dùng khi dạ dày không quá rỗng hoặc kết hợp cùng bữa ăn nhẹ, giúp lợi khuẩn sống sót tốt hơn trong môi trường axit dạ dày, theo Harvard Health Publishing.

Kết hợp thực phẩm giàu chất xơ: Sữa chua phát huy hiệu quả tốt hơn khi ăn cùng trái cây hoặc ngũ cốc nguyên hạt, giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và kéo dài cảm giác no, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Tránh sữa chua quá nhiều đường: Các chuyên gia khuyến nghị chọn sữa chua ít đường/không đường để tránh tăng đường huyết nhanh và không gây “gánh nặng” chuyển hóa vào buổi sáng, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Sữa chua buổi sáng tốt nhất khi ăn cùng thực phẩm giàu chất xơ, ít đường; dùng ở trạng thái dạ dày không quá đói, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì năng lượng ổn định.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
