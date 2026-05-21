Bác sĩ giải thích: Caffeine trong cà phê khác xa caffeine trong ma túy

Cùng chứa caffeine, nhưng một ly cà phê uống với lượng hợp lý trong đời sống hằng ngày hoàn toàn khác với các chất kích thích tổng hợp hay ma túy bất hợp pháp về bản chất, liều dùng và mức độ tác động lên cơ thể. Điều đáng lo không nằm ở cà phê hay trà, mà là việc lạm dụng chất kích thích hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, bị pha trộn thêm những chất nguy hiểm.

Caffeine trong cà phê và trà, uống với liều lượng vừa phải rất tốt cho sức khỏe Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Caffeine trong ly cà phê và caffeine trong ma túy khác nhau thế nào?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Sang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) cho biết, caffeine trong cà phê hoặc trà và caffeine xuất hiện trong ma túy là 2 câu chuyện rất khác nhau. Trong cà phê hoặc trà, caffeine tồn tại với hàm lượng tương đối thấp, được sử dụng trong thực phẩm và đồ uống thông thường tốt cho sức khỏe. Khi dùng ở mức hợp lý, cơ thể đa số vẫn có thể chuyển hóa và đào thải được.

Trong khi đó, ở các loại ma túy tổng hợp hoặc chất kích thích bất hợp pháp, caffeine đôi khi được sử dụng như một chất pha trộn với hàm lượng rất cao nhằm tăng cảm giác tỉnh táo hoặc kích thích thần kinh.

“Sự nguy hiểm nằm ở việc caffeine lúc này không tồn tại đơn lẻ mà đi cùng methamphetamine hoặc nhiều chất kích thích khác. Chính sự kết hợp này mới làm tăng mạnh nguy cơ đối với tim mạch, não bộ và tâm thần. Người sử dụng có thể bị kích động, tăng thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, co giật, loạn thần, đột quỵ hoặc suy đa cơ quan”, bác sĩ Thanh Sang nói.

"Caffeine không phải là chất để sản xuất ma túy"

Theo dược sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Mỹ Linh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), caffeine thực chất không phải là chất để sản xuất ma túy thực sự, mà là một dạng chất độn để tăng thể tích khi sản xuất các viên ma túy đá, từ đó có thể đóng thành viên. Nó cũng tương ứng các tá dược độn như tinh bột bắp trong ngành sản xuất dược phẩm.

Ngoài ra, bản chất caffeine là một chất có tác dụng gây tỉnh táo nên khi kết hợp với các chất ma túy như methamphetamine, sẽ tăng cường hiệu ứng kích thích của methamphetamine, khiến sản phẩm thành phẩm gây nghiện mạnh hơn so với chỉ dùng methamphetamine đơn thuần.

Theo bác sĩ Thanh Sang, caffeine dùng với liều lượng phù hợp là an toàn với đa số người khỏe mạnh. Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cà phê hợp lý còn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.