Sức khỏe

Bữa sáng với phở gà, lợi gì cho sức khỏe?

Nguyễn Vy
21/05/2026 08:43 GMT+7

Phở là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt vào buổi sáng. Trong đó, phở gà với cách chế biến hợp lý có thể trở thành lựa chọn tốt cho người muốn kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Phở gà có lợi hơn nhiều món ăn sáng nhiều dầu mỡ

Theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ), một bữa sáng giàu protein và có lượng tinh bột vừa phải sẽ giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác đói nhanh và giảm nguy cơ ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Bác sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York (Mỹ), cho biết protein từ thịt gà giúp tạo cảm giác no lâu hơn, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn.

So với các món chiên rán nhiều dầu mỡ, phở gà thường chứa ít chất béo bão hòa hơn, đặc biệt nếu dùng phần thịt ức bỏ da. Ngoài ra, nước dùng nấu từ xương gà, hành và gừng cũng giúp món ăn thanh nhẹ hơn.

Bác sĩ Rupy Aujla, chuyên gia dinh dưỡng và y học gia đình tại Anh, cho rằng những món ăn nóng, có nước dùng và giàu protein vào buổi sáng có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Phở gà với cách chế biến hợp lý là lựa chọn tốt cho người muốn kiểm soát huyết áp

Người huyết áp cao cần chú ý lượng natri

Dù có nhiều ưu điểm, phở vẫn có thể trở thành món ăn nhiều natri nếu nước dùng nấu quá đậm hoặc thêm nhiều gia vị.

Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ (AHA), ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo người bị tăng huyết áp nên hạn chế uống quá nhiều nước dùng, giảm thêm nước mắm, tương hoặc muối khi ăn phở.

Khi ăn phở, nên ưu tiên thêm rau thơm, hành, giá đỗ để tăng chất xơ và giúp bữa ăn cân bằng hơn.

Tiến sĩ Tsukasa Ago, chuyên gia tim mạch tại Đại học Kyushu (Nhật Bản), cho biết chế độ ăn ít natri nhưng giàu rau củ và thực phẩm tươi có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn về lâu dài, theo chuyên trang y khoa Medical Xpress.

Không nên ăn quá nhiều bánh phở

Một tô phở quá nhiều bánh có thể khiến lượng tinh bột tăng cao, làm đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người cần kiểm soát đường huyết nên cân đối giữa bánh phở, thịt và rau thay vì chỉ ăn nhiều sợi phở. Có thể chọn tô ít bánh, thêm thịt nạc và rau xanh để bữa sáng lành mạnh hơn, theo Eating Well.

Ngoài ra, đi bộ nhẹ sau ăn khoảng 10 - 15 phút cũng giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Quan trọng là cách ăn

Các chuyên gia nhấn mạnh không có món ăn nào hoàn toàn “xấu” nếu biết ăn đúng cách và kiểm soát khẩu phần hợp lý.

Với phở gà, việc ưu tiên thịt nạc, giảm natri, thêm rau và tránh ăn quá nhiều tinh bột có thể giúp món ăn quen thuộc này trở thành lựa chọn phù hợp cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

