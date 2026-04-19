Sức khỏe

Ăn cơm với thịt gà mỗi ngày: Lợi ích và rủi ro cần biết

Nguyễn Vy
19/04/2026 16:50 GMT+7

Ăn cơm với thịt gà giúp cung cấp năng lượng và đạm nạc. Tuy nhiên, ăn lặp lại mỗi ngày có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và thiếu vi chất quan trọng.

Cơm và thịt gà là nguồn cung cấp năng lượng ổn định cùng đạm nạc, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, việc ăn lặp lại cơm và thịt gà mỗi ngày mà thiếu các nhóm thực phẩm khác sẽ khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.

Cơm và thịt gà là lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày

Lợi ích từ cơm và thịt gà

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients vào năm 2023 cho thấy thịt gà cung cấp protein hoàn chỉnh với đầy đủ axit amin cần thiết cho cơ thể. Nguồn đạm này hỗ trợ xây dựng cơ bắp, sửa chữa mô và duy trì hoạt động sống. Thịt gà còn chứa vitamin nhóm B, choline, sắt, magie, phốt pho, kali và selen.

Nghiên cứu trên tạp chí J Nutr Sci Vitaminol vào năm 2019 chỉ ra cơm đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng chính nhờ hàm lượng tinh bột. Ngoài ra, cơm còn bổ sung một số vi chất như sắt, selen và axit folic.

Khi ăn cơm cùng thịt gà, quá trình hấp thu đường diễn ra chậm hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định trong ngày. Lượng calo trong cơm tương đối thấp, phù hợp cho việc kiểm soát cân nặng.

Vì sao không nên ăn quá thường xuyên?

Dù lành mạnh, nhưng chế độ ăn đơn điệu chỉ cơm và thịt gà có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng vì:

  • Thiếu vitamin C (quan trọng cho miễn dịch và hấp thu sắt).
  • Thiếu vitamin D, omega-3 và chất xơ.

Theo nghiên cứu trên Journal of Preventive Medicine and Hygiene (năm 2022): Ăn lặp lại lâu dài một món có thể gây thiếu dinh dưỡng; làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường; thiếu dưỡng chất, cơ thể hoạt động kém hiệu quả, ảnh hưởng hệ thần kinh, miễn dịch.

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn đúng lượng và tần suất giúp tận dụng lợi ích mà không gây mất cân bằng.

  • Khẩu phần: Khoảng 100 gram mỗi loại. 
  • Tần suất: Tối đa 3 lần mỗi tuần.

Lưu ý: Hạn chế cơm trắng (có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2). Ưu tiên gạo lứt để kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Gạo lứt giữ lại nhiều dưỡng chất hơn nhờ ít qua chế biến. Gạo lứt còn giàu chất xơ, vitamin nhóm B, tocopherol, cung cấp axit béo và axit amin.

Cách ăn đúng để không thiếu chất 

Chìa khóa không nằm ở món ăn, mà ở sự đa dạng thực phẩm.

  • Kết hợp rau xanh như bông cải, salad để bổ sung vitamin và chất xơ.
  • Thêm trái cây để tăng vi chất cho cơ thể.
  • Bổ sung đạm thực vật hoặc cá béo nhằm cung cấp omega-3.
  • Ăn đa dạng các nhóm thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

