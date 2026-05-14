Bữa sáng giúp giảm cholesterol 'xấu': Chuyên gia khuyên ăn món quen thuộc này

Yến mạch giàu beta-glucan, loại chất xơ hòa tan giúp kéo cholesterol xấu ra khỏi cơ thể

Thêm quả mọng, táo, chuối và hạt óc chó, hạnh nhân để tăng lợi ích cho tim mạch

Tránh thêm đường, đồ ngọt vào bữa sáng để không làm tăng cholesterol xấu

Món ăn sáng tốt giúp giảm cholesterol xấu

Chuyên gia Manaker khuyên nên ăn sáng với một chén yến mạch, thêm trái cây tươi, rắc thêm các loại hạt, (nếu muốn có vị ngọt thì rưới một chút mật ong hoặc quế).

Trong khi có người chưa biết đến yến mạch thì nhiều người quan tâm sức khỏe đã tiêu thụ như một loại thực phẩm quen thuộc. Đó là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan. Chất này tạo thành dạng gel trong ruột, giữ lại cholesterol và loại bỏ ra khỏi cơ thể, ngăn không cho hấp thụ vào máu. Một chén yến mạch nấu chín cung cấp khoảng 4 gram chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol "xấu", theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Khởi đầu bữa sáng với yến mạch rất tốt cho sức khỏe tổng thể, nhất là cholesterol Ảnh: P.H tạo từ GM

Các loại topping tăng cường lợi ích

Để tăng thêm lợi ích dinh dưỡng, nên bổ sung:

Trái cây tươi: Quả mọng, chuối và táo cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ.

Các loại hạt: Hạnh nhân, quả óc chó và hạt chia cung cấp chất béo lành mạnh, protein và axit béo omega-3.

Nếu muốn ngọt: Có thể thêm quế và một chút mật ong để có vị ngọt tự nhiên cùng chất chống oxy hóa.

Những món nên tránh

Ngược lại, chuyên gia Manaker khuyên nên hạn chế đường, trái cây sấy khô có thêm đường, sô cô la sữa hoặc kẹo vì chứa nhiều đường và chất béo bão hòa ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol.

Kết hợp với chế độ ăn uống tổng thể cân bằng

Cô Manaker nhấn mạnh nên kết hợp bữa sáng yến mạch với các bữa ăn tốt cho tim mạch khác bao gồm nhiều rau củ, đạm nạc như cá, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh như bơ, dầu ô liu. Đồng thời, cần tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa như mỡ động vật, bơ thực vật, chất béo chuyển hóa trong đồ chiên và thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt cần hạn chế muối và tránh thêm đường bổ sung.

Ngoài ra, duy trì cân nặng lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, bỏ hút thuốc và hạn chế rượu cũng rất quan trọng. Thường xuyên kiểm tra cholesterol, đặc biệt là người bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử gia đình cholesterol cao.