Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cứu nữ sinh khỏi 'tử thần'

Ngày 23.5, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết sau nhiều giờ cấp cứu, các y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi Anh Thư (7 tuổi, ở xã Ia Bang, tỉnh Gia Lai) bị tai nạn giao thông khi va chạm với xe tải trên đường đi học về. Chỉ 24 giờ sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi đã có chuyển biến tích cực.



Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, bé Anh Thư đang đi bộ từ trường về nhà thì va chạm với xe tải vào trưa 21.5. Thời điểm được đưa vào cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: mạch đập nhanh, huyết áp tụt mạnh, đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng biến dạng nặng ở 2 đùi và 2 cẳng chân; toàn bộ da đùi trái và gần như toàn bộ cơ cẳng chân phải của em bị lóc ra…

Phản ứng nhanh của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã cứu bệnh nhi ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, ban lãnh đạo bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động song song nhiều chuyên khoa. Trong khi ê kíp hồi sức tích cực nỗ lực ổn định huyết áp và kiểm soát tình trạng mất máu, các ê kíp ngoại khoa khẩn trương chuẩn bị phòng mổ với mục tiêu kép: cứu sống bệnh nhi và tối đa hóa khả năng bảo tồn đôi chân cho em.

Để rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống mức tối thiểu, bệnh viện triển khai cùng lúc 2 kíp mổ xử lý song song hai chân. Trong nhiều giờ căng thẳng, các bác sĩ tiến hành cắt lọc tổn thương, kết hợp xương 2 đùi và 2 cẳng chân, đính lại chỗ bám gân gót chân phải, đồng thời xử lý toàn bộ các vết thương lóc da phức tạp.

24 giờ sau ca mổ, đôi chân của bệnh nhi dần hồng ấm trở lại, có phản ứng tích cực. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, các chỉ số mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực.