Sức khỏe

Ca nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' nhiều ổ áp xe lan rộng được cứu sống

Đức Nhật
08/05/2026 14:57 GMT+7

Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa vừa cứu sống một người đàn ông ở Gia Lai mắc bệnh Whitmore do 'vi khuẩn ăn thịt người' gây nhiễm trùng lan rộng, xuất hiện nhiều ổ áp xe trên cơ thể.

Ngày 8.5, Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) cho biết vừa điều trị thành công một ca bệnh Whitmore nguy kịch do "vi khuẩn ăn thịt người" gây ra.

Bệnh nhân N.V.H (50 tuổi, ở Gia Lai), làm nghề chế tác đá granite, nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, đau dữ dội vùng đùi và cẳng chân phải. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường loại 2 nhưng kiểm soát kém.

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng da thông thường và điều trị kháng sinh, chăm sóc tích cực nhưng không cải thiện. Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia sp., trong khi chụp MRI cho thấy nhiều ổ áp xe lan rộng từ cơ mông, khớp háng đến cơ thắt lưng chậu.

Bệnh nhân nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa

Sau đó, xét nghiệm PCR dịch mủ xác định bệnh nhân mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Các bác sĩ đã lập tức điều trị kháng sinh liều cao theo kháng sinh đồ, đồng thời kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt bằng insulin. Ê kíp cũng tiến hành đại phẫu cắt lọc, dẫn lưu nhiều ổ mủ ăn sâu vào cơ và bao khớp háng nhằm loại bỏ nguồn nhiễm trùng.

Bệnh viện cho biết quá trình điều trị có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị.

Đây là ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” thứ 2 được ghi nhận tại Gia Lai trong năm 2026. Trước đó, ngày 1.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai cho biết chị H. (ở làng Mook Trang, xã Ia Dom) dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Theo thông tin từ ngành y tế, chị H. xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, khô miệng, ăn uống kém và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai ngày 19.4 trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử mắc tiểu đường.

Theo ngành y tế, bệnh Whitmore (melioidosis) do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, trực khuẩn Gram âm tồn tại trong đất và nước ô nhiễm, gây ra. Vi khuẩn xâm nhập chủ yếu qua da bị trầy xước, đặc biệt phổ biến vào mùa mưa. Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, có thể gây hoại tử mô và có tỷ lệ tử vong cao nếu tiến triển thành viêm phổi nặng hoặc nhiễm trùng huyết.

