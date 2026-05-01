Ghi nhận ca dương tính với 'vi khuẩn ăn thịt người' tại Gia Lai

Ngày 1.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai cho biết địa phương vừa ghi nhận một ca dương tính với Burkholderia pseudomallei, còn được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là chị K.H (ở làng Mook Trang, xã Ia Dom). Trước đó, chị H. xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, miệng khô và ăn uống kém.

Ngày 19.4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân dương tính với "vi khuẩn ăn thịt người" Burkholderia pseudomallei.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, một trong những yếu tố nguy cơ cao khiến bệnh dễ diễn tiến nặng. Các bác sĩ đã tiến hành theo dõi, điều trị tích cực.

Hiện bệnh nhân đã cai máy thở được 2 ngày và tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Đây là ca mắc "vi khuẩn ăn thịt người" đầu tiên được ghi nhận tại Gia Lai trong năm 2026.

Cơ quan chức năng tiến hành khử khuẩn khu vực bệnh nhân hay lui tới, lao động ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nghề nông, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bùn, tắm giặt ở sông và canh tác lúa nước, những yếu tố được xác định là con đường lây nhiễm điển hình của vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomallei. Gia đình bệnh nhân không chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Qua giám sát, đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh tương tự trong gia đình và cộng đồng làng Mook Trang. Chồng bệnh nhân cùng những người làm việc chung hiện được theo dõi sức khỏe chủ động.

Một số khu vực liên quan cũng được theo dõi trong vòng 14 ngày ẢNH: TRẦN HIẾU

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai đã thông báo đến Trung tâm y tế Đức Cơ để phối hợp điều tra dịch tễ tại địa phương; đồng thời tổ chức truyền thông phòng bệnh trực tiếp tại hộ gia đình và các hộ lân cận. Ngành y tế cũng triển khai giám sát chủ động sức khỏe những người có liên quan trong vòng 14 ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ﻿bệnh Whitmore﻿, người dân cần mang ủng, găng tay khi làm ruộng, làm vườn; hạn chế tắm sông, suối tại khu vực nghi ô nhiễm; rửa tay bằng xà phòng sau khi lao động; băng kín vết thương hở, tránh tiếp xúc với bùn đất; sử dụng nguồn nước đã lắng lọc, khử trùng và thực hiện ăn chín, uống chín.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, ho đờm mủ, áp xe, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.